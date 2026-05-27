Fiume dell oltretomba greco e latino
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SOLUZIONE: STIGE
Perchè la soluzione è Stige? La Stige è un fiume che, nella mitologia greca e latina, segna il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Si dice che attraversarlo sia necessario per raggiungere l’aldilà, un passaggio misterioso e carico di significato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Fiume dell oltretomba greco e latino nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Stige
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Fiume dell oltretomba greco e latino
- Risposta: STIGE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: S____
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Stige' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fiume dell oltretomba greco e latino". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Con oltretomba: Il regno pagano dell oltretomba
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