Fiume dell oltretomba greco e latino

Luca Bianchi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fiume dell oltretomba greco e latino' è 'Stige'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STIGE

Perchè la soluzione è Stige? La Stige è un fiume che, nella mitologia greca e latina, segna il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Si dice che attraversarlo sia necessario per raggiungere l’aldilà, un passaggio misterioso e carico di significato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Fiume dell oltretomba greco e latino nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Stige

Se la definizione "Fiume dell oltretomba greco e latino" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Stige'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Fiume dell oltretomba greco e latino
  • Risposta: STIGE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: S____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

S Savona
T Torino
I Imola
G Genova
E Empoli

La soluzione 'Stige' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fiume dell oltretomba greco e latino". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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