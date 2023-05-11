La capacità massima di carico d una struttura
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La capacità massima di carico d una struttura' è 'Portanza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Portanza? La portanza indica quanto peso una struttura può sostenere senza rischi di cedimento. È un aspetto fondamentale per progettare edifici sicuri e resilienti, garantendo che siano in grado di affrontare le sollecitazioni quotidiane e le eventuali sollecitazioni straordinarie. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La capacità massima di carico d una struttura
- Risposta: PORTANZA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PTNA
- Inizia con: P
- Finisce con: A
La capacità massima di carico d una struttura: risposta da 8 lettere
Quando la definizione "La capacità massima di carico d una struttura" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Portanza. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.