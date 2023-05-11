La capacità massima di carico d una struttura

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La capacità massima di carico d una struttura' è 'Portanza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PORTANZA

Perchè la soluzione è Portanza? La portanza indica quanto peso una struttura può sostenere senza rischi di cedimento. È un aspetto fondamentale per progettare edifici sicuri e resilienti, garantendo che siano in grado di affrontare le sollecitazioni quotidiane e le eventuali sollecitazioni straordinarie. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La capacità massima di carico d una struttura
  • Risposta: PORTANZA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PTNA
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A
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La capacità massima di carico d una struttura: risposta da 8 lettere

Quando la definizione "La capacità massima di carico d una struttura" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Portanza. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni collegate

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