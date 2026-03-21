Carico di nebbia

Home / Soluzioni Cruciverba / Carico di nebbia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Carico di nebbia' è 'Brumoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BRUMOSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Carico di nebbia" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Carico di nebbia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Brumoso? Il termine BRUMOSO descrive un’atmosfera avvolta da una coltre di nebbia, che riduce la visibilità e crea un senso di mistero. Questa parola si collega strettamente a un carico di nebbia, poiché indica condizioni atmosferiche caratterizzate da un’alta presenza di vapore acqueo condensato nell’aria. Quando l’aria è particolarmente umida e fredda, si forma una copertura nebbiosa che rende difficile distinguere gli oggetti lontani. La voce BRUMOSO evoca immagini di ambienti avvolti da un alone di foschia.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Carico di nebbia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Brumoso

In presenza della definizione "Carico di nebbia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Carico di nebbia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Brumoso:

B Bologna R Roma U Udine M Milano O Otranto S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Carico di nebbia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Rimorchiare un caricoC è chi lo preferisce più o meno caricoLa parte della nave destinata al caricoCarico di denariProtegge il carico del camion