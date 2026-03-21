Carico di nebbia
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Carico di nebbia' è 'Brumoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BRUMOSO
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Carico di nebbia" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Carico di nebbia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Perché la soluzione è Brumoso? Il termine BRUMOSO descrive un’atmosfera avvolta da una coltre di nebbia, che riduce la visibilità e crea un senso di mistero. Questa parola si collega strettamente a un carico di nebbia, poiché indica condizioni atmosferiche caratterizzate da un’alta presenza di vapore acqueo condensato nell’aria. Quando l’aria è particolarmente umida e fredda, si forma una copertura nebbiosa che rende difficile distinguere gli oggetti lontani. La voce BRUMOSO evoca immagini di ambienti avvolti da un alone di foschia.
Carico di nebbia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Brumoso
In presenza della definizione "Carico di nebbia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Carico di nebbia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 7 lettere della soluzione Brumoso:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Carico di nebbia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Rimorchiare un caricoC è chi lo preferisce più o meno caricoLa parte della nave destinata al caricoCarico di denariProtegge il carico del camion
O Z L I I A F N N E