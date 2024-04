La Soluzione ♚ A Roma c è la massima La definizione e la soluzione di 6 lettere: A Roma c è la massima. CLOACA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. A roma c e la massima: La Cloaca Massima dell'antica Roma è una delle più antiche condotte fognarie. Il nome, Cloaca Maxima in latino, significa letteralmente "la fogna più grande". Fu costruita alla fine del VI secolo a.C. al tempo degli ultimi re di Roma; in particolare il re che ne ufficializzò la costruzione fu Tarquinio Prisco. La Cloaca Massima usufruiva dell'esperienza sviluppata dall'ingegneria etrusca, con l'utilizzo dell'arco a volta che la rendeva più stabile e duratura nel tempo. Fu una delle prime grandi opere di urbanizzazione. Aveva origine nella Suburra e, attraverso l'Argileto, il Foro, il Velabro, il Foro Boario, si scaricava nel Tevere nei ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La Cloaca Massima dell'antica Roma è una delle più antiche condotte fognarie. Il nome, Cloaca Maxima in latino, significa letteralmente "la fogna più grande". Fu costruita alla fine del VI secolo a.C. al tempo degli ultimi re di Roma; in particolare il re che ne ufficializzò la costruzione fu Tarquinio Prisco. La Cloaca Massima usufruiva dell'esperienza sviluppata dall'ingegneria etrusca, con l'utilizzo dell'arco a volta che la rendeva più stabile e duratura nel tempo. Fu una delle prime grandi opere di urbanizzazione. Aveva origine nella Suburra e, attraverso l'Argileto, il Foro, il Velabro, il Foro Boario, si scaricava nel Tevere nei ... cloaca ( approfondimento) f (pl.: cloache) (architettura) (edilizia) (tecnologia) (ingegneria) condotto sotterraneo per raccogliere e scaricare le acque piovane e i liquidi di rifiuto (senso figurato) luogo di infamia, ricettacolo di brutture (senso figurato) persona volgare e scurrile nel parlare. (zoologia) canale in cui affluiscono, negli uccelli, negli anfibi e nei rettili i condotti genitale e urinario Sillabazione clo | à | ca Pronuncia IPA: /klo'aka/ Etimologia / Derivazione dal latino cluàca o cloàca, dall'ant. lat.clòo o clùo (sincop. di còlluo) purgo, netto affine al greco ýzô lavo, purifico Sinonimi fogna, chiavica, fognatura, collettore Parole derivate cloacale Altre Definizioni con cloaca; roma; massima; Carciofi alla piatto tipico del ghetto di Roma; Vi abitano i Romani de Roma; Sotto i ponti di Roma; La autorità oltre la massima; La massima amicizia; Cerca altre soluzioni cruciverba

