La capacità d una persona di percepire immagini nitide
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La capacità d una persona di percepire immagini nitide' è 'Visus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: VISUS
La risposta Visus è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Visus? Il visus è la capacità di una persona di percepire immagini nitide, che permette di distinguere chiaramente i dettagli dell'ambiente circostante. Questa funzione visiva è fondamentale per le attività quotidiane, come leggere, guidare o riconoscere volti noti. La qualità del visus dipende dalla salute dell'occhio e delle strutture visive coinvolte nel processo di messa a fuoco e trasmissione delle immagini al cervello. Un buon visus garantisce una visione chiara e precisa della realtà.
La capacità d una persona di percepire immagini nitide nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Visus
La soluzione associata alla definizione "La capacità d una persona di percepire immagini nitide" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Visus'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La capacità d una persona di percepire immagini nitide
- Risposta: VISUS
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: V____
- Inizia con: V
- Finisce con: S
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Visus' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La capacità d una persona di percepire immagini nitide". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: La capacità di condividere i sentimenti di un altra persona Che va oltre le capacità di una persona La capacità di immedesimarsi completamente nei panni di un altra persona Genera errori di persona Controllare di persona
Altre definizioni collegate
Con capacità: Mancanza che può colpire la capacità motoria
Con persona: È in completa sintonia con un altra cosa o persona
Con percepire: L effetto che fa percepire la variazione del suono di una sirena in movimento