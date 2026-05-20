La capacità d una persona di percepire immagini nitide

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La capacità d una persona di percepire immagini nitide' è 'Visus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VISUS

La risposta Visus è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Visus? Il visus è la capacità di una persona di percepire immagini nitide, che permette di distinguere chiaramente i dettagli dell'ambiente circostante. Questa funzione visiva è fondamentale per le attività quotidiane, come leggere, guidare o riconoscere volti noti. La qualità del visus dipende dalla salute dell'occhio e delle strutture visive coinvolte nel processo di messa a fuoco e trasmissione delle immagini al cervello. Un buon visus garantisce una visione chiara e precisa della realtà.

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La capacità d una persona di percepire immagini nitide nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Visus

La soluzione associata alla definizione "La capacità d una persona di percepire immagini nitide" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Visus'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La capacità d una persona di percepire immagini nitide

La capacità d una persona di percepire immagini nitide Risposta: VISUS

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: V____

V____ Inizia con: V

V Finisce con: S

Le 5 lettere della soluzione

V Venezia I Imola S Savona U Udine S Savona

La soluzione 'Visus' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La capacità d una persona di percepire immagini nitide". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.