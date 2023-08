Rimorchiare un carico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rimorchiare un carico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRAINARE

Significato/Curiosita : Rimorchiare un carico

Francesi. dopo l'arrivo di un super rimorchiatore, il comandante chiese autorizzazione alla società amoco per fare rimorchiare la nave in difficoltà; è... La pesca a strascico è un metodo di pesca che consiste nel trainare attivamente una rete da pesca sul fondo del mare. la rete può essere trainata da una... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

