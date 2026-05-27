Massima di Silvana Baroni

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La soluzione di 35 lettere per la definizione 'Massima di Silvana Baroni' è 'Chi Ti Perdona Ha Bisogno Dei Tuoi Peccati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CHI TI PERDONA HA BISOGNO DEI TUOI PECCATI

Perchè la soluzione è Chi Ti Perdona Ha Bisogno Dei Tuoi Peccati? Chi ti perdona sa che tutti sbagliamo e ci danno una seconda possibilità. Capisce che il perdono è un gesto di grande umanità, che libera il cuore dal rancore e apre la strada alla pace interiore, senza giudicare, solo con comprensione e compassione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Massima di Silvana Baroni nei cruciverba: la soluzione di 35 lettere è Chi Ti Perdona Ha Bisogno Dei Tuoi Peccati

La definizione "Massima di Silvana Baroni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Chi Ti Perdona Ha Bisogno Dei Tuoi Peccati'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Massima di Silvana Baroni

Massima di Silvana Baroni Risposta: CHI TI PERDONA HA BISOGNO DEI TUOI PECCATI

Lunghezza: 35 lettere

35 lettere Schema parole: 3-2-7-2-7-3-4-7

3-2-7-2-7-3-4-7 Schema utile: C__ __ _______ __ _______ ___ ____ _______

C__ __ _______ __ _______ ___ ____ _______ Inizia con: C

C Finisce con: I

Le 35 lettere della soluzione

C Como H Hotel I Imola T Torino I Imola P Padova E Empoli R Roma D Domodossola O Otranto N Napoli A Ancona H Hotel A Ancona B Bologna I Imola S Savona O Otranto G Genova N Napoli O Otranto D Domodossola E Empoli I Imola T Torino U Udine O Otranto I Imola P Padova E Empoli C Como C Como A Ancona T Torino I Imola

La soluzione 'Chi Ti Perdona Ha Bisogno Dei Tuoi Peccati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Massima di Silvana Baroni". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.