Massima di Silvana Baroni
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SOLUZIONE: CHI TI PERDONA HA BISOGNO DEI TUOI PECCATI
Perchè la soluzione è Chi Ti Perdona Ha Bisogno Dei Tuoi Peccati? Chi ti perdona sa che tutti sbagliamo e ci danno una seconda possibilità. Capisce che il perdono è un gesto di grande umanità, che libera il cuore dal rancore e apre la strada alla pace interiore, senza giudicare, solo con comprensione e compassione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Massima di Silvana Baroni nei cruciverba: la soluzione di 35 lettere è Chi Ti Perdona Ha Bisogno Dei Tuoi Peccati
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Massima di Silvana Baroni
- Risposta: CHI TI PERDONA HA BISOGNO DEI TUOI PECCATI
- Lunghezza: 35 lettere
- Schema parole: 3-2-7-2-7-3-4-7
- Schema utile: C__ __ _______ __ _______ ___ ____ _______
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Le 35 lettere della soluzione
La soluzione 'Chi Ti Perdona Ha Bisogno Dei Tuoi Peccati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Massima di Silvana Baroni". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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