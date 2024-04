Nintendo al COMICON Napoli

Nintendo celebra a COMICON Napoli il primo anniversario di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

A distanza di quasi un anno dalla sua uscita, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom continua a raccogliere riconoscimenti e consensi da parte di critica e pubblico. Per celebrare la vittoria dell’ambito premio come miglior videogioco d’avventura, conseguita durante i The Game Awards del 2023, Nintendo Italia e Regionale di Trenitalia hanno collaborato per dare vita a uno speciale treno della linea Rock, in livrea The Legend of Zelda, che ha visto l’inizio del suo viaggio lo scorso 13 dicembre.

Dopo mesi di pellegrinaggio attraverso alcune delle mete più caratteristiche d’Italia, riconosciute per la loro forte somiglianza con le aree presenti nella regione di Hyrule, il primo treno al mondo dedicato alla leggendaria saga videoludica si prepara a fare tappa a Napoli, il 26 aprile, presso il binario 12 della stazione di Napoli Centrale.

L’appuntamento inizierà alle ore 10:00 di venerdì e l’evento sarà aperto a tutti coloro che vorranno vivere un’esperienza esclusiva e immergersi in prima persona nell’affascinante regno di Hyrule, presentato inizialmente in The Legend of Zelda: Breath of the Wild e successivamente espanso in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.Per l’occasione, ai primi 120 iscritti che si presenteranno al binario 12 con il biglietto (ottenibile gratuitamente fino a esaurimento dei posti disponibili al seguente LINK ), verrà data la possibilità di salire sul treno e di partecipare a uno speciale meet & greet per incontrare il content creator GiosephTheGamer e gli illustratori Wallie e Gioquasirosso, i quali distribuiranno due speciali illustrazioni dedicate ai protagonisti Link e Zelda, realizzate esclusivamente per questa occasione. Le stampe ufficiali delle due opere, prodotte in edizione limitata secondo gli iconici stili degli artisti citati, verranno distribuite nel corso dell’evento a tutti i partecipanti che si saranno regolarmente registrati.

Tante sorprese per gli appassionati del mondo Nintendo attendono i partecipanti alla manifestazione

COMICON Napoli

, l’evento pop dal sapore internazionale, che si terrà presso la

Mostra d’Oltremare

dal 25 al 28 aprile

. Nella giornata di

giovedì 25 aprile

, infatti, uno speciale

panel

dedicato proprio a

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

avrĂ luogo dalle

ore 16:00

sul palco

Hyperstage

, presso il

padiglione 5

. Sotto i riflettori, gli stessi

GiosephTheGamer

,

Wallie

e

Gioquasirosso

, che parleranno del loro rapporto con l’ultimo capitolo della saga di The Legend of Zelda, raccontando e mostrando in anteprima le opere realizzate in onore dell’anniversario di questa avventura.