ONE PIECE ODYSSEY ARRIVA SU NINTENDO SWITCH

ONE PIECE ODYSSEY, l’RPG che mette la Ciurma di Cappello di Paglia di fronte a una nuova avventura sulla misteriosa isola di Waford sarà disponibile dal 26 luglio anche per Nintendo Switch. Questa versione è la Deluxe Edition del gioco che include lo scenario aggiuntivo Reunion of Memories. ONE PIECE ODYSSEY è già disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Per il trailer:

https://youtu.be/uJKrlqwApis

InONE PIECE ODYSSEY, dopo essere naufragati sulla misteriosa isola di Waford con la Thousand Sunny quasi affondata e distrutta, i giocatori, durante l’esplorazione o le battaglie a turni, prenderanno il controllo di ognuno dei membri della Ciurma di Cappello di Paglia. Mentre esplorano l'isola e le sue antiche rovine, incontreranno Adio e Lim, due abitanti di Waford. Privati delle loro forze dal misterioso potere di Lim, inizieranno un nuovo audace viaggio, con nuovi personaggi e mostri disegnati da Eiichiro Oda e una trama originale intrecciata con i ricordi delle loro avventure passate.

La versione per Nintendo Switch diONE PIECE ODYSSEY include lo scenario aggiuntivo Reunion of Memories che può essere giocato dopo aver completato il gioco principale, oltre a outfit extra (Traveling e Sniper King’s Traveling) per la Ciurma di Cappello di Paglia. Inoltre, gli outfit di City of Waters faranno il loro debutto sulla versione Nintendo Switch.

ONE PIECE ODYSSEY

sarà disponibile dal 26 luglio per Nintendo Switch ed è già uscito per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.