Nintendo - nuovo trailer per Endless Ocean Luminous

I subacquei in erba potranno immergersi in un vasto mondo sommerso con vita marina, tesori nascosti e misteri quando Endless Ocean Luminous verrà lanciato per Nintendo Switch giovedì 2 maggio 2024. Per saperne di più sul Mar Velato e i suoi abitanti, guarda il trailer Un sguardo approfondito a Endless Ocean Luminous (Nintendo Switch).

Nell'inesplorato Mar Velato, i giocatori possono incontrare oltre 500 specie conosciute nascoste intorno a barriere coralline poco profonde, ripidi affioramenti rocciosi e acque glaciali, mentre l'aspetto cambia a seconda dell'ora del giorno del gioco. Scopri i misteri del Mar Velato alla ricerca di reliquie sepolte, luoghi insoliti e creature anomale. I giocatori potrebbero anche farsi un amico o due invitando una manta a nuotare con loro o un'aragosta a fare l'autostop sulla loro bombola.

Con il suo paesaggio sonoro e le sue immagini serene, Endless Ocean Luminous offre un gameplay piacevole ed esperienze sensoriali aperte. I membri di Nintendo Switch Online* possono persino esplorare l'oceano insieme nelle immersioni condivise. Saluta i tuoi compagni subacquei con un gesto amichevole e poi immergiti nelle profondità per condividere le tue scoperte. Man mano che i giocatori completano le immersioni, saranno in grado di sbloccare i colori della muta, gli adesivi e gesti aggiuntivi per personalizzare il proprio subacqueo. Il gioco include anche una prova gratuita di 7 giorni** per Nintendo Switch Online, in modo che i giocatori possano provare le funzionalità online del gioco.

Per una varietà ancora maggiore, resta sintonizzato per Immersioni speciali*, immersioni a tema che si svolgeranno periodicamente e offriranno l'opportunità di vedere luoghi insoliti e vita marina.

