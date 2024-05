Amadeus Lascia la Rai che rischia di perdere anche il quiz I Soliti Ignoti

Amadeus ha ufficialmente lasciato la Rai per unirsi al canale Nove, parte del gruppo Warner Bros. Discovery. Questo trasferimento segna una significativa svolta nella carriera del presentatore e potrebbe influenzare notevolmente i palinsesti televisivi italiani.

Il conduttore, dopo 25 anni di carriera in Rai, durante i quali ha ottenuto un grande successo, in particolare con il programma "I Soliti Ignoti", ha deciso di accettare una nuova sfida professionale. Amadeus condurrĂ un programma di access prime time e due programmi in prima serata sul Nove, con un contratto di quattro anni che prevede anche la collaborazione nello sviluppo di nuovi formati di intrattenimento.

La decisione di Amadeus di lasciare la Rai è avvenuta dopo che l'opzione di rinnovo per "I Soliti Ignoti" non è stata esercitata dalla rete, lasciando scadere i termini per il rinnovo del contratto sul format, di proprietà di Endemol Shine Italy. Questo ha aperto la strada a trattative tra il Nove e Banijay, la casa di produzione del format, per portare il programma, e potenzialmente lo stesso Amadeus, sul nuovo canale.

Il passaggio di Amadeus al Nove segue una tendenza recente di volti noti della televisione italiana che lasciano la Rai per unirsi a canali concorrenti, come evidenziato dai casi di Fabio Fazio e Maurizio Crozza, che negli ultimi anni hanno fatto movimenti simili.