Treviglio: Tumore scambiato per lombosciatalgia, morta 61enne dopo 3mesi

Stella Alaimo Franco, 61 anni, è deceduta il 30 marzo a seguito di un tumore ai polmoni metastatizzato, erroneamente diagnosticato come lombosciatalgia dall'Ospedale di Treviglio. La donna era stata inizialmente trattata per dolori alle gambe, ma solo dopo ripetute visite e l'intervento di un medico familiare, le sono stati effettuati esami più approfonditi che hanno rivelato la presenza di un tumore di 5x4 cm al torace con noduli diffusi.

Nonostante il trasferimento all'Istituto dei Tumori di Milano per le cure, la malattia era troppo avanzata per essere trattata efficacemente. I figli della donna, assistiti dall'avvocato Massimo Trabattoni, hanno presentato una denuncia contro tre medici dell'ospedale e l'Asst Bergamo Ovest, sostenendo che una diagnosi tempestiva avrebbe potuto cambiare l'esito della malattia. La vicenda ha sollevato questioni critiche sulla necessità di accertamenti approfonditi in presenza di sintomi che potrebbero essere indicativi di condizioni gravi.