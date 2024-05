Diablo IV Season 4: Bottino Rinnovato – Tutto quello che c’è da sapere

La Stagione 4 di Diablo IV, Bottino Rinnovato, arriverà il 14 maggio, e si prospetta essere foriera di novità. La nuova season si preannuncia come un viaggio epico pieno di emozioni, pericoli e infinite possibilità. Bottino Rinnovato permetterà agli avventurieri di cimentarsi in nuove sfide emozionanti e di provare il rinnovato sistema di oggetti.

È arrivato il momento di intraprendere un viaggio come mai prima d’ora: Bottino Rinnovato sarà disponibile non solo per il Regno Stagionale, ma anche per il Regno Eterno, in modo che tutti i giocatori possano provare tutte le novità dell’aggiornamento. Di seguito le principali novità in arrivo. Preparatevi alla GloriaNella nuova stagione non sarà più necessario cercare instancabilmente il drop perfetto, perché sarà possibile crearsi da soli l’oggetto dei propri sogni. Grazie alle rinnovate caratteristiche di personalizzazione degli oggetti e di crafting, i giocatori hanno ora il potere di personalizzare il proprio equipaggiamento per adattarlo perfettamente al proprio stile di gioco. Il rinnovato sistema di creazione degli oggetti introduce affissi di base semplificati, più opzioni di personalizzazione attraverso la Tempra, affissi maggiori eccezionalmente rari e la possibilità di potenziare l’equipaggiamento con la Rifinitura. Scatena il tuo PotereUna volta creato l’arsenale perfetto, ciascun giocatore potrà elevare la propria potenza di fuoco con la Rifinitura. Grazie a essa, i player potranno potenziare gli affissi dei propri oggetti fino a valori ancora più elevati, aumentandone la potenza e l’efficacia in battaglia. Bisognerà però fare attenzione, il cammino verso la maestria è pieno di sfide e solo le anime più coraggiose ne usciranno vittoriose. Esplora infinite possibilitàLa Stagione 4 non consiste solamente nella lotta contro i demoni, ma anche nell’esplorazione e nella scoperta. I giocatori potranno entrare nelle profondità della Fossa, un nuovo temibile dungeon ricco di sfide e ricompense. Simile al Mattatoio di Zir, la Fossa è un dungeon impegnativo che offre ai giocatori incontri formidabili. È generata casualmente, garantendo nuove e imprevedibili sfide ad ogni ingresso. Sarà possibile anche mettere alla prova le proprie abilità contro i nemici più potenti con i nuovi Uber Boss, ognuno più formidabile dell’altro. Gli Uber Boss sono versioni potenziate dei boss standard già presenti nelle classifiche e possono essere evocati utilizzando l’Uber Essence, una rara goccia della Fossa. Abbracciate l’IgnotoDal veterano più esperto fino alla nuova recluta, la Stagione 4 è perfetta per i giocatori di tutti i livelli. Che ci si immerga nel cuore delle Maree Infernali o si intraprenda la prima avventura, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire nel mondo di Sanctuarium. Joe Piepiora, Associate Game Director, ha dichiarato “Preparatevi ad addentrarvi nel cuore dell’oscurità con la Stagione 4: Bottino Rinnovato di Diablo IV! Questa nuova season offre ai giocatori un’emozionante avventura ricche di sfide e aggiornamenti. Con la promessa di una personalizzazione degli oggetti migliorata e di epiche esperienze endgame, la Stagione 4 invita i giocatori a intraprendere un viaggio indimenticabile attraverso il Regno Eterno, dove ogni battaglia li porta più vicini alla gloria!” Inoltre, ieri, 2 maggio, si è svolta una diretta streaming d’aggiornamento sullo sviluppo, che ha approfondito i contenuti in arrivo con la Stagione 4. È disponibile ora il video, per tutti coloro che non hanno potuto seguire la chiacchierata in diretta. La nuova season sarà disponibile su Battle.net, Xbox, PlayStation e Steam dal 14 maggio. Infine, Diablo IV è ora disponibile anche su Game Pass!

Di seguito il link a materiale utile: