Simone Di Matteo riceve il Premio Segni di Pace ad Assisi

A meno di un anno dal conferimento del Premio Letterario Baiano in Versi, l’irriverente scrittore Simone Di Matteo ottiene il Premio Segni di Pace dalla Cattedra della pace nel Piccolo Teatro degli Instabili ad Assisi.

Nel pomeriggio di domenica, 21 aprile, nel Teatro sono stati premiati oltre novanta Costruttori di Pace, distintisi per l’impegno nella promozione di una cultura pacifista. Il Premio Segni di Pace è un’onorificenza conferita a personalità della cultura che operano con i propri mezzi per ricostruire una società pacifica.

Si tratta di religiosi, insegnanti, letterati, poeti e scrittori, avvocati, imprenditori e figure rappresentative del terzo settore impegnate nella salvaguardia dell’ambiente, nel volontariato sociale, nonché nella cooperazione internazionale.

Il Diploma è stato conferito al giornalista e scrittore Simone Di Matteo con la seguente motivazione: “Giornalista e opinionista televisivo, la penna di questo autore è una potente e delicata arma, capace di trasmettere il profondo sentimento di giustizia ed etica anche attraverso le sue irriverenti riflessioni, illuminando le menti e toccando le coscienze dei lettori con la sua eloquenza, a volte anche inesorabile”.

“Accolgo questo Premio con immensa gratitudine, conscio di vivere in un Paese dove c’è ancora molto da fare. Specialmente in tema di diritti. Con le parole di frequente ci lotto, ma le mie battaglie non sono, non sono state, e non saranno certamente, nemmeno in futuro, degli scontri violenti. La violenza, Isaac Asimov insegna, è e resta l’ultimo, se non l’unico, rifugio degli incapaci. E nonostante sia un’utopia credere di poter cambiare il mondo da un giorno all’altro, il solo pensare di poterlo fare per me è già un gran bel passo in avanti. Accolgo questo premio felice di condividerlo con un amico, il poeta e filosofo Bartolomeo Theo Di Giovanni, tra i più tradotti poeti del panorama italiano” ha commentato Simone Di Matteo.

“Questo riconoscimento è un’importante testimonianza del nostro impegno costante nella promozione della pace e della dignità umana – ha dichiarato il Dr. Renato Ongania, direttore e coordinatore della Cattedra di Pace - La nostra associazione sarà in grado di nominare persone e associazioni meritevoli per il prestigioso Premio Nobel per la Pace, contribuendo così a dare visibilità a coloro che hanno lavorato instancabilmente per un mondo migliore”.

Segni di Pace è un’iniziativa dedicata alla promozione di una cultura di pace, sostenuta dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e con soggetto promotore la “Cattedra della Pace”, istituzione educativa a servizio delle Nazioni Unite, nata per proporre nuovi linguaggi e forme comunicative della pace.

Biografia e carriera di Simone Di Matteo

Simone Di Matteo è un personaggio pubblico, opinionista, giornalista e scrittore. Noto per avere partecipato a Pechino Express in coppia con l’amica Tina Cipollari, è conosciuto per le numerose partecipazioni a talk show televisivi e per aver ideato l’originale e accattivante rubrica “L’Irriverente” attento spettatore delle mode e delle manie della nostra società, ma non solo, pungente e spietato commentatore del circo televisivo. Ha all’attivo diversi libri, l’ultimo dei quali L’amore dietro ogni cosa è divenuto un caso letterario tale da essere stato ripreso in una piece teatrale ma anche per essere diventato un omonimo disco, il primo a livello mondiale ad essere adattato integralmente a partire da un’opera letteraria. Tra i numerosi impegni sociali, di recente Di Matteo è stato Testimonial di Rispetto per tutti gli animali, associazione senza fini di lucro che conta più di due milioni di utenti registrati e mira ad ottenere l’eliminazione di ogni forma di violenza sugli animali.