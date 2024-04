Nintendo - Indie World

Durante un nuovo Indie World, Nintendo ha presentato una variegata gamma di titoli indipendenti in arrivo su Nintendo Switch nel corso di tutto il 2024. Tra i vari annunci, la presentazione ha rivelato che SteamWorld Heist II, il nuovo capitolo dell’apprezzata serie SteamWorld di Thunderful, sbarcherà su Nintendo Switch l’8 agosto. Questo nuovo sparatutto tattico a turni vedrà i giocatori esplorare il Mar Grande al comando di una sgangherata ciurma di Steambot, per respingere una misteriosa minaccia che tiene in scacco il mondo. Ampio spazio è stato riservato anche a Little Kitty, Big City, un’originale avventura in cui i giocatori impersonano un gattino curioso che deve trovare un modo per tornare a casa, in arrivo su Nintendo Switch il 9 maggio; Tartarughe Ninja: Il destino di Splinter, un’avventura roguelike in cui le temerarie Tartarughe Ninja attraversano portali in grado di alterare la realtà per salvare il loro maestro rapito, in arrivo a luglio; Sticky Business, un adorabile gestionale che permette ai giocatori di creare e vendere i propri adesivi, in arrivo quest’oggi insieme al suo DLC a pagamento, Plan With Me; Cat Quest III, il nuovo capitolo di questa irresistibile serie di RPG d’azione, che invita i giocatori a salpare per i Gattraibi alla ricerca di bottini leggendari, in arrivo l’8 agosto; ed Europa, un gioco d’azione 3D in cui i giocatori esploreranno le rovine di un’utopia decaduta e scopriranno la storia dell’ultimo umano in vita, in arrivo nel 2024. Il video Indie World – 17/04/2024 (Nintendo Switch) mostra la presentazione completa. Maggiori informazioni sono disponibili sul Portale Indie World.

Seguono informazioni dettagliate sui giochi inclusi nel video:

SteamWorld Heist II di Thunderful: preparati a salpare per un’avventura marinaresca in SteamWorld Heist II, il seguito dell’acclamato SteamWorld Heist. La vita sulle onde di SteamWorld non è una passeggiata: l’acqua è diventata letale e corrode i corpi metallici dei robotici abitanti di questo mondo. Nei panni del capitano di una sgangherata ciurma di Steambot, dovrai farti strada attraverso intense sparatorie a turni in cui i proiettili possono rimbalzare con una precisione letale. Questa volta troverai una mappa del mondo da esplorare, con combattimenti navali in tempo reale contro vascelli nemici. Inoltre, questo seguito include un sistema di classi con opzioni di personalizzazione approfondite che, insieme a più di 150 armi, strumenti e pezzi di equipaggiamento per la nave, ti permetterà di adattare in modo strategico la tua squadra alla sua missione attuale. Salpa all’avventura in SteamWorld Heist II, in arrivo su Nintendo Switch l’8 agosto.

Little Kitty, Big City di Double Dagger Studio: un tranquillo sonnellino si trasforma in un viaggio fantastico in questa adorabile avventura in cui dovrai aiutare un gattino curioso a tornare a casa. Lungo la strada, le cose da fare non mancheranno: esplora una vivace città, completa missioni, dai una zampa agli animali in difficoltà e fai amicizia con loquaci randagi. Puoi anche indossare più di 40 simpatici cappelli mentre ne combini di tutti i colori in un parco giochi open-world in miniatura pieno zeppo di sorprese. Little Kitty, Big City arriverà su Nintendo Switch il 9 maggio. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop.

Tartarughe Ninja: Il destino di Splinter di Super Evil Megacorp: nella loro prima avventura roguelike, le eroiche Tartarughe Ninja devono respingere il Clan del Piede e attraversare portali capaci di alterare la realtà mentre vanno alla ricerca di Splinter, il loro maestro rapito. Ogni livello ha il potenziale per essere sempre diverso, con potenziamenti casuali, una configurazione delle stanze variabile e modificatori per i boss. Potenzia in modo permanente le tue tartarughe acquistando, tramite la valuta del gioco, manufatti capaci di migliorare le loro abilità, e usa i tuoi nuovi poteri per affrontare sfide sempre più grandi. Esplora luoghi simbolo di New York in solitaria o online*1, insieme a un massimo di tre altri giocatori che possono unirsi alla partita e abbandonarla in qualsiasi momento. Tartarughe Ninja: Il destino di Splinter sbarcherà su Nintendo Switch come esclusiva temporale per console a luglio.

Sticky Business di Spellgarden Games e Assemble Entertainment: nell’adorabile gestionale Sticky Business gestirai un negozio di adesivi, creando i tuoi sticker e spedendoli ai clienti. Potrai scegliere fra più di 400 elementi diversi e ottenere miglioramenti, inclusi vari tipi di effetti, per ancora più opzioni. Scopri di più sui tuoi clienti mentre ti occupi di soddisfare le loro richieste uniche. Inoltre, il DLC a pagamento Plan With Me aggiunge altre dieci storie che ruotano intorno al tema del tenere un diario e più di 100 nuovi elementi per gli sticker. Sticky Business e il suo DLC*2 arriveranno oggi su Nintendo Switch, come esclusive temporali per console. Sempre da oggi sarà disponibile anche un pacchetto che include sia il gioco sia il DLC.

Cat Quest III di The Gentlebros e Kepler Interactive: nell’adorabile RPG d’azione casual Cat Quest III prenderai il controllo di un arrembante felino-bustiere che veleggia attraverso i Gattraibi alla ricerca della leggendaria Stella Polare, un antico tesoro perduto. Ma non abbassare mai la guardia! I mari brulicano di Pi-ratti, che ti danno la caccia su ordine del Re dei Pirati. Esplora un magnifico mondo tutto nuovo, in solitaria o in co-op locale*3, e tuffati in infuocate battaglie con un sistema di combattimento migliorato (ora con combo più veloci e la possibilità di cambiare arma). Inoltre, per la prima volta nella storia della serie, potrai solcare i mari e combattere con una nave tutta tua! I Gattraibi ti attendono in Cat Quest III, in arrivo su Nintendo Switch l’8 agosto. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop, dove è possibile trovare anche una demo gratuita del gioco.

Europa di Helder Pinto / Novadust Entertainment e Future Friends Games: sulla luna Europa, un androide di nome Zee parte alla ricerca di risposte sul mistero di una civiltà scomparsa. In questo platform d’azione in 3D, usa il jetpack Zephyr di Zee per planare, volare e scattare attraverso paesaggi mozzafiato punteggiati di laghi, prati e montagne. Risolvi enigmi e supera pericoli nascosti tra le rovine man mano che scopri la storia dell’ultimo umano in vita. Europa arriverà su Nintendo Switch quest’anno. Una demo gratuita sarà disponibile da oggi nel Nintendo eShop.

Yars Rising di WayForward Technologies e Atari: il rinomato studio di sviluppo WayForward, creatore di Shantae e River City Girls, presenta Yars Rising, un'avventura d’azione a scorrimento orizzontale che esplora uno dei titoli classici più ricchi e conosciuti di Atari, Yar’s Revenge. Prendi il controllo della giovane hacker Emi Kimura, assunta da un misterioso mecenate per infiltrarsi nell'oscura società QoTech. Corri, salta, sgattaiola e hackera per superare ondate di nemici robotici e alieni, mentre sveli lentamente un complesso segreto avvolto da intrighi. È inclusa anche una serie di impegnativi minigiochi che rendono omaggio allo Yars’ Revenge originale. Yars Rising si intrufolerà su Nintendo Switch quest’anno.

Refind Self: The Personality Test Game di Lizardry e PLAYISM: in questa avventura a base di esplorazione giocherai nei panni di un androide, la creazione di una Dottoressa nel frattempo deceduta. In questo viaggio non ci sono scelte giuste o sbagliate e ogni tua decisione svela un po’ di più su chi sei. Viaggia verso luoghi dei tuoi ricordi, interagisci con altri personaggi e ricostruisci gradualmente quale futuro la tua creatrice voleva per te. Alla fine del viaggio la tua personalità ti verrà rivelata, e con 23 tipi di personalità disponibili, potrai fare scelte differenti a ogni nuova partita per scoprire dove ti condurranno. Puoi anche condividere i tuoi risultati con gli altri giocatori e confrontare le tue scelte con le loro.*4 Scopri chi sei davvero in Refind Self: The Personality Test Game, in arrivo su Nintendo Switch come esclusiva temporale per console quest’estate.

ANTONBLAST di Summitsphere: il diavolo in persona ha rubato la tua preziosa collezione di spiriti e adesso devi fare fuoco e fiamme per riprendertela in ANTONBLAST, un dinamico platform che combina azione esplosiva e una stupenda pixel art disegnata a mano. Impugnando il Possente Martello nei panni di Dynamite Anton, o la Massive Mace in quelli di Dynamite Annie, raderai al suolo mondi stravaganti e affronterai rozzissimi boss. Distruggi l’ambiente che ti circonda per aprirti la strada e trovare nuove aree da esplorare. Alla fine di ogni livello si attiverà il timer di una bomba, e dovrai tornare di corsa all’inizio prima che salti tutto per aria. ANTONBLAST arriverà su Nintendo Switch il 12 novembre come esclusiva temporale per console. Una demo gratuita sarà disponibile da oggi nel Nintendo eShop.

Valley Peaks di Tub Club e Those Awesome Guys: Valley Peaks è un platform in prima persona ambientato tra montagne color pastello abitate da rane. Nei panni del nuovo tecnico assegnato alle vette, esplora a piacimento e cimentati con sfide apparentemente impossibili. Tra un’arrampicata e l’altra potrai fare amicizia con gli abitanti del luogo o affrontare piccole missioni secondarie, come accumulare timbri per sbloccare equipaggiamento. Oppure, se preferisci, rilassati con i minigiochi mentre soddisfi le esigenze degli abitanti della valle. Rispondi al richiamo delle montagne in Valley Peaks, in arrivo su Nintendo Switch quest’anno.

Lorelei and the Laser Eyes di Simogo e Annapurna Interactive: in questo puzzle game non lineare sviluppato dal team di Sayonara Wild Hearts, una donna, invitata a partecipare a un progetto in un vecchio hotel sperduto nell'Europa centrale, si ritrova invischiata in un gioco sempre più pericoloso di terrificanti illusioni. Questa avventura in terza persona include più di 100 rompicapi creati a mano con meccaniche e prospettive sempre diverse, che i giocatori dovranno risolvere per arrivare a decifrare l’enigma. Lorelei and the Laser Eyes arriverà su Nintendo Switch il 16 maggio.

stitch. di Lykke Studios: in stitch. puoi creare splendidi ricami risolvendo rompicapi (chiamati cerchi) di difficoltà e dimensioni variabili. Completa i cerchi nell’ordine che preferisci, ognuno offre un’esperienza rilassante con un comodo sistema di aiuti e varie opzioni relative all’accessibilità. Dopo aver completato un cerchio potrai riaffrontarlo nella modalità "Punto libero”. I rompicapi della modalità Shikaku quotidiano*5, disponibili per un tempo limitato, offrono una sfida senza aiuti, mentre i cerchietti settimanali*6 sono ispirati ad eventi della vita reale e rivelano tante informazioni interessanti. stitch. arriverà oggi su Nintendo Switch come esclusiva per console.

Oltre ai giochi citati sopra, la presentazione ha incluso anche un montaggio dedicato ad alcuni altri titoli indie in dirittura di arrivo su Nintendo Switch: SCHiM, un platform 3D con un gameplay incentrato sul contrasto tra luce e ombra, disponibile dal 18 luglio; Duck Detective: The Secret Salami, un’avventura narrativa in cui i giocatori dovranno usare i loro poteri di deduzione per risolvere il caso, in arrivo in esclusiva per Nintendo Switch il 23 maggio; BZZZT, un platform dal ritmo serrato con un’ispirazione rétro futuristica, in arrivo nell’estate 2024; Another Crab’s Treasure, in cui i giocatori impersonano un paguro che deve ritrovare il suo prezioso guscio in una caccia al tesoro attraverso un oceano inquinato, in arrivo il 25 aprile; e ANIMAL WELL, un’avventura all’insegna dell’azione che sfida i giocatori a esplorare un vasto labirinto interconnesso per scoprirne i mille segreti, disponibile dal 9 maggio.