Napoli: Studentessa tedesca di 27 anni muore investita da camion rifiuti

Un tragico incidente si è verificato a Napoli, dove una studentessa tedesca di 27 anni, identificata con le iniziali L.H., è stata investita e uccisa da un camion della raccolta rifiuti Asìa. L'incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte su via Foria, vicino a Piazza Cavour. La giovane, che si trovava in Italia per un programma Erasmus, era in bicicletta al momento dell'impatto.

Secondo le prime ricostruzioni, la studentessa potrebbe aver effettuato un'improvvisa deviazione di percorso, che ha reso impossibile per l'autista del camion evitare la collisione. La vittima è stata immediatamente soccorsa in condizioni critiche e trasportata all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove purtroppo è deceduta a causa delle gravi ferite riportate.

La Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa Chiaia, è intervenuta sul luogo dell'incidente per i rilievi del caso. Il veicolo coinvolto è stato sequestrato e il conducente è stato sottoposto a test per accertare eventuali condizioni di alterazione psicofisica. La salma della studentessa è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per le indagini di rito e l'ambasciata tedesca è stata informata per notificare ai familiari il tragico evento.

L'amministrazione comunale ha espresso profondo cordoglio per l'accaduto e ha assicurato pieno sostegno ai familiari della vittima. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le dinamiche esatte dell'incidente e determinare le eventuali responsabilità.