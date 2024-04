Ravensburger al Comicon Napoli

Ravensburger è lieta di annunciare la sua partecipazione al Comicon Napoli, che si terrà dal 25 al 28 aprile presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, con uno stand dedicato al divertimento per tutta la famiglia!Allo stand di Ravensburger, ubicato presso il Padiglione 3B - Boot 3AG03, che tu sia un super appassionato di giochi da tavolo o tu voglia solo passare un po’ di tempo divertendoti in compagnia, grazi ai dimostratori potrai provare i grandi classici giochi di Ravensburger, come il celebre e plurpremiato Disney Villainous e il party game That’s not a Hat Pop Culture, e tutta una serie di novità, tra cui:

Horrified Universal Monster, un gioco cooperativo horror, in cui i giocatori dovranno collaborare per tenere testa ai classici mostri della Universal.

Mycelia, in cui le tribù di funghi che abitano la foresta devono collaborare tra loro per spostare le goccioline di rugiada fino alla pozza, in un gioco di deckbuilding tanto semplice quanto affascinate.

That’s not a Hat Pop Culture, il party game perfetto per le serate in famiglia o con gli amici, un gioco di memoria e bluff per divertirsi e ridere con un tocco di follia.

Ma il divertimento non finisce qui, infatti allo stand di Ravensburger potrai immergerti completamente nelle magiche atmosfere di Disney Lorcana TCG, il popolare gioco di carte collezionabili che ti trasporterà nel magico mondo di Lorcana, dove potrai evocare una squadra di personaggi Disney in versione “glimmers”, che appariranno cioè con aspetti sia familiari sia reinterpretati.Presso lo stand Ravensburger, oltre a poter provare il gioco grazie alle partite dimostrative organizzate durante tutte le giornate del Comicon, potrai incontrare anche Leonardo Giammichele, uno degli artisti italiani di Disney Lorcana TCG. L’artista sarà più che disponibile a firmare le carte da lui illustrate che il pubblico vorrà portare con sé, oltre a firmare un’esclusiva cartolina con un suo artwork, che verrà consegnata a chi vorrà incontrarlo.Potrai incontrare Leonardo Giammichele presso lo stand Ravensburger nella giornata di sabato 27 giugno dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 18:00 e nella giornata di domenica 28 giugno dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00.Dinsey Lorcana, inoltre, sarà protagonista del Lorcana Sealed Napoli Comicon 2024, un’esclusiva serie di mini tornei in modalità Sealed (è ammesso giocare solo con le carte trovate nelle bustine acquistate tramite l'iscrizione) organizzati espressamente per l’occasione del Comicon, con modalità di vittoria Svizzera.Potrai iscriverti ai tornei direttamente allo stand di Ravensburger, presso il quale si terranno anche le sessioni di gioco dei tornei stessi, che avranno luogo durante tutte le giornate della fiera in due fasce orarie, una mattutina alle ore 11.00 e una pomeridiana alle ore 15.00.Non perdete questa occasione unica, venite a scoprire le incredibili novità Ravensburger!