Napoli: evade dai domiciliari e torna in carcere per evitare la convivenza con la moglie

Un uomo di 33 anni, residente nel centro storico di Napoli, ha deciso di evadere dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto, preferendo consegnarsi ai carabinieri con la motivazione di non poter più sopportare la convivenza con la moglie. Il fatto è avvenuto ieri, quando durante un controllo di routine, i carabinieri non hanno trovato l'uomo in casa. Senza alcuna autorizzazione per uscire, il 33enne ha avuto un litigio con la moglie che lo ha spinto a lasciare l'abitazione.

Successivamente, l'uomo si è presentato di propria iniziativa alla caserma Pastrengo, sede della stazione Carabinieri di Napoli San Giuseppe, chiedendo di essere ricollocato in carcere anziché continuare a scontare la pena in detenzione domiciliare. Dopo essersi consegnato, è stato arrestato per evasione e trattenuto in camera di sicurezza, in attesa della decisione del giudice riguardo al suo futuro collocamento.