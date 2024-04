COMICON NAPOLI 2024 Trust allo stand Euronics

I nuovi prodotti Trust disponibili allo stand Euronics

durante Comicon Napoli 2024

Dall’25 al 28 aprile in occasione di Comicon Napoli 2024, Trust, azienda leader nella realizzazione di periferiche per il gaming e il lifestyle digitale, sarà presente all’interno dello stand Euronics nel Padiglione 6 con una selezione di prodotti dalle altissime prestazioni.

Dai mouse Ybar+ alle tastiere compatte Callaz TKL, fino alla sedia Ruya e alle cuffie gaming Fayzo multipiattaforma e Fayzo 7.1, i device firmati Trust accompagneranno questa manifestazione unica con un solo obiettivo: garantire ai giocatori e giocatrici la massima qualità e fiducia nelle loro prestazioni.

Nella speciale area Euronics – sponsor del Circuito Tormenta, la più importante competizione amatoriale realizzata nel nostro territorio e aperta a giocatori di qualsiasi livello - i visitatori, avranno la possibilità di partecipare ai tornei, vedere sfidarsi dal vivo i futuri proplayer nei tre giochi di Riot Games “League of Legends”, “Valorant” e “League of Legends Wild Rift”, incontrare tanti ospiti speciali, come Fragola, Il Solite Mute e Sparker, e, ovviamente, provare le ultime novità di Trust.