NUOVI EVENTI IN POKÉMON SCARLATTO E POKÉMON VIOLETTO E POKÉMON UNITE

Un'occasione d'oro per catturare i Pokémon Cromatici! Da venerdì 26 aprile 2024 alle 00:00 UTC a lunedì 6 maggio 2024 alle 23:59 UTC, in tutta la regione di Paldea appariranno comparse massicce di Magikarp e Varoom, in tutta la terra di Nordivia appariranno comparse massicce di Shinx e in tutto il Bioterarium dell'Istituto Mirtillo appariranno comparse massicce di Rellor. I Pokémon Cromatici hanno maggiori probabilità di apparire in queste speciali comparse massicce, quindi non perdete questa occasione d'oro per trovarne uno! Programma dell’evento Da venerdì 26 aprile 2024, alle 00:00 UTC, a lunedì 6 maggio 2024, alle 23:59 UTC. Luoghi e Pokémon in evidenza Paldea: Magikarp e VaroomNordivia: ShinxIstituto Mirtillo: Rellor Informazioni sugli eventi di epidemia di massa

Per partecipare agli eventi di comparsa massiccia disponibili per un periodo di tempo limitato sarà necessario aver scaricato gli aggiornamenti più recenti e le ultime News dal Poképortale. Per ricevere le ultime News dal Poképortale non è necessaria un'iscrizione a pagamento a Nintendo Switch Online.?

Puoi scaricare le ultime News dal Poképortale aprendo il menu con il pulsante X e selezionando Poképortale, poi Dono Segreto e infine Ricevi le News dal Poképortale.

Il Pokémon schieramento Falinks si unisce a Pokémon UNITE a partire dal 25 Aprile

Questa settimana Falinks marcia verso l'Isola di Heos! Falinks porta in campo alcune mosse interessanti, tra cui Spalle al Muro, che cambia lo schieramento di Falinks e spinge gli avversari davanti a sé. Quando si trova in formazione Spalle al Muro, Falinks non può cambiare direzione e ha una velocità di movimento ridotta quando retrocede, ma riceve un aumento dell'Attacco e una riduzione del danno dal fronte.