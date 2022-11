RIVELATI NUOVI DETTAGLI SU POKÉMON SCARLATTO E POKÉMON VIOLETTO, TRA CUI ALTRE INFORMAZIONI SUI RAID TERACRISTAL E SU SPECIALI EVENTI DI GIOCO

Oggi sono stati svelati nuovi dettagli sugli attesissimi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, e in particolare sulla regione di Paldea e sui Raid Teracristal. Inoltre, sono state condivise informazioni sul gioco online, sulla compatibilità con Pokémon HOME e su eventi in Pokémon UNITE che festeggiano l'uscita dei nuovi giochi. Un trailer tutto nuovo è disponibile sul canale ufficiale Pokémon su YouTube.

Pokémon UNITE festeggia l'uscita di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto

Dal 18 novembre 2022 al 1° febbraio 2023, in Pokémon UNITE si terrà uno speciale evento nel gioco per festeggiare l'uscita degli ultimi titoli della serie Pokémon. Nel corso dell'evento, sarà possibile ricevere adesivi per le foto Unite e articoli di moda per Allenatori a tema Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto e non solo.

A partire dal 1° gennaio 2023, coloro che giocano alla versione di Pokémon UNITE per Nintendo Switch™ e che hanno dei dati di salvataggio di Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto potranno ricevere degli articoli di moda per Allenatori che richiamano quelli dei protagonisti dei nuovi giochi!

Il Libro scarlatto e il Libro violetto

Il Libro scarlatto e il Libro violetto (che appariranno rispettivamente in Pokémon Scarlatto e in Pokémon Violetto) sono resoconti di una spedizione risalenti a moltissimo tempo fa. A quanto pare, i membri di questa spedizione si sono spinti in una zona inesplorata della regione di Paldea, ma non è ancora chiaro se quanto raccontato nei libri corrisponda al vero. Sembra che Pepe porti sempre con sé una copia di uno dei libri.

Le pagine di entrambi i libri sono piene di fotografie e illustrazioni di creature non identificate. Nonostante ci siano stati diversi avvistamenti di creature simili in tempi recenti, questi rimangono molto rari e le caratteristiche biologiche delle creature sono ancora avvolte nel mistero.

La creatura nota come Grandizanne

Il Libro scarlatto descrive come questa creatura selvaggia abbia attaccato un gruppo di esploratori con il suo corpo e le sue zanne giganti, ferendo gravemente un membro della spedizione.

La creatura nota come Solcoferreo

Nel Libro violetto è scritto che quando questa creatura si raggomitola e rotola per attaccare, lascia un solco al suo passaggio, come se bruciasse il terreno.

I Raid Teracristal dei cristalli neri

Nel corso delle avventure nella regione di Paldea, si possono trovare dei cristalli neri diversi da quelli a cui ci si avvicina solitamente per dare inizio ai Raid Teracristal. I Pokémon che si incontrano in questi raid sono più potenti rispetto a quelli dei Raid Teracristal originati da cristalli normali e sono disponibili solo per un periodo di tempo limitato. Sconfiggere questi Pokémon fa ottenere delle ricompense ancora più eccezionali del solito.



Charizard con l'Emblema della Forza Assoluta apparirà nei Raid Teracristal originati da cristalli neri!

Questo Charizard apparirà in due periodi: dal 2 al 4 dicembre 2022 e poi di nuovo dal 16 al 18 dicembre 2022. Normalmente non è possibile incontrare Charizard a Paldea, e quello che comparirà nel corso di questo evento è di teratipo Drago.

Per partecipare ai Raid Teracristal originati da cristalli neri è necessario aver completato determinati eventi al termine dell'avventura principale. Tuttavia, i giocatori che non avranno completato questi eventi potranno comunque partecipare ai Raid Teracristal originati da cristalli neri unendosi ad altri Allenatori in modalità multigiocatore.



Gli speciali eventi Raid Teracristal aumentano le possibilità di incontrare determinati Pokémon o teratipi

Dopo l'uscita di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, saranno introdotti gli eventi Raid Teracristal che permetteranno di affrontare determinati Pokémon o di incontrare Pokémon con teratipi specifici più spesso. I cristalli per i Raid Teracristal relativi a questi eventi potrebbero sembrare normali a prima vista, ma sono avvolti da un'aura misteriosa.

Il primo di questi eventi Raid Teracristal, intitolato "Riflettori puntati su Eevee", si svolgerà dal 25 al 27 novembre 2022. Nel corso dell'evento, degli Eevee di svariati teratipi appariranno più spesso nei Raid Teracristal!

Pokémon scoperto di recente: Gimmighoul!

Come rivelato nel corso del weekend, è stato scopeto un nuovo Pokémon con due forme, Gimmighoul.

Gimmighoul (Forma Scrigno)

Questi Gimmighoul se ne stanno nascosti all'interno di robusti forzieri. Benché i forzieri offrano ai Gimmighoul ottime difese, ne rallentano i movimenti a causa del peso, rendendogli difficile spostarsi. Non è raro che i Gimmighoul Forma Scrigno siano scambiati per dei cimeli d'epoca e finiscano così in qualche casa o in vendita nei negozi di antiquariato.

Quando un Gimmighoul percepisce che una persona o un Pokémon si sta avvicinando, gli tende un agguato. Dopodiché usa la sua energia spettrale per controllare il suo bersaglio, facendogli raccogliere monete. Poiché spesso si nasconde in magazzini, cantoni di negozi e altri luoghi non molto frequentati da persone e Pokémon, cerca di mantenere saldo il proprio controllo su coloro che riesce a incontrare.

Categoria: Pokémon Scrigno

Tipo: Spettro

Altezza: 0,3 m

Peso: 5,0 kg

Abilità: Paura



Gimmighoul (Forma Ambulante)

Questo tipo di Gimmighoul non si nasconde nei forzieri. È piccolo, porta una moneta sulla schiena e si nasconde in ogni angolo di Paldea. Tuttavia, poiché fugge via non appena qualcuno gli si avvicina, nessuno a Paldea è mai riuscito a catturarlo.

Compatibilità con Pokémon HOME e Pokémon GO

Le statistiche dello Stadio Lotta di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto saranno presto disponibili nella versione per dispositivi mobili di Pokémon HOME! Dall'applicazione sarà possibile visualizzare le classifiche degli Allenatori, i Pokémon più schierati, le informazioni sulle Gare Online e non solo. Inoltre, si potrà vedere quali mosse, abilità e strumenti vengono utilizzati maggiormente nelle lotte. Questo aggiornamento alla funzione delle lotte di Pokémon HOME, previsto per inizio 2023, permetterà di consultare dati utili e di divertirsi ancora di più a lottare in questi titoli.



La compatibilità tra Pokémon Scarlatto, Pokémon Violetto e Pokémon HOME è prevista per la primavera del 2023. Dopo aver collegato uno dei due giochi a Pokémon HOME, sarà possibile trasferire Pokémon da Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto a Pokémon HOME e portare nella regione di Paldea determinati Pokémon provenienti da giochi precedenti.

Inoltre, è stato confermato che collegare Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto a Pokémon GO permetterà di ricevere Gimmighoul Forma Ambulante in Pokémon GO!

Delle speciali cover per Smart Rotom in regalo nel gioco

Se si hanno dei dati di gioco di Leggende Pokémon: Arceus, Pokémon Diamante Lucente, Pokémon Perla Splendente, Pokémon Spada, Pokémon Scudo, Pokémon: Let's Go, Pikachu! o Pokémon: Let's Go, Eevee!, sarà possibile ricevere una cover per Smart Rotom nella propria copia di Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto con un design ispirato al gioco di cui si hanno i dati.

Aggiornamenti e gioco online

Sono previsti degli aggiornamenti per Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto dopo l'uscita dei giochi. Il primo di questi sarà la versione 1.0.1, che sarà resa disponibile il giorno in cui usciranno i giochi. La versione 1.0.1 permetterà di prendere parte al gioco online, perciò si consiglia di scaricarla prima di iniziare a giocare.

Pokémon Scarlatto

e

Pokémon Violetto

saranno disponibili dal 18 novembre 2022 in esclusiva su console Nintendo Switch.

Altre News per: rivelatinuovidettaglipokémonscarlattopokémonvioletto