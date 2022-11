POKÉMON SCARLATTO E POKÉMON VIOLETTO SONO ORA DISPONIBILI

Siparte per la regione di Paldea nella prima avventura Pokémon open world perconsole Nintendo Switch.

Gli Allenatoripossono esplorare la regione di Paldea in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto,ora disponibili in esclusiva su console Nintendo Switch.

Con Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto laserie principale Pokémon si evolve in un modo tutto nuovo, permettendo agliAllenatori di esplorare un open world in cui le città e la natura di Paldea sifondono alla perfezione. I giocatori inizieranno scegliendo un primo compagnod'avventura tra Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, per poi iscriversi all'AccademiaArancia in Pokémon Scarlatto o all'Accademia Uva in Pokémon Violetto.

Persaperne di più su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto,visita Pokemon.it/ScarlattoVioletto.

Altre News per: pokémonscarlattopokémonviolettosonodisponibili