Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto nuovo Trailer

Dettagli dell'evento:

Dalle 00:00 UTC di Venerdì 17 Marzo 2023 alle 23:59 UTC di Domenica 19 Marzo 2023.

Dalle 00:00 UTC di Venerdì 24 marzo 2023 alle 23:59 UTC di Domenica 26 marzo 2023.

Questo fine settimana,apparirà all’interno deioriginati dai Cristalli Neri; normalmente non è possibile incontrare, e quello che apparirà nel corso di questo evento sarà di: un avversario davvero formidabile, che non per nulla porta l’! Collabora con i tuoi amici per vincere contro questo potente: Decidueye con l’Emblema della Forza Assoluta (Teratipo Volante): Raid Teracristal originati dai cristalli neri

Note:

Per incontrare i Pokémon presenti negli eventi Raid Teracristal, è necessario aver scaricato le ultime Notizie dal PokéPortale . Le novità del PokéPortale verranno scaricate automaticamente se la console Nintendo Switch™ è connessa a Internet.

Dopo aver completato alcuni eventi post-game, sarà possibile trovare i Raid Teracristal generati dai cristalli neri. Tuttavia, i giocatori che non hanno completato questi eventi possono comunque partecipare alle battaglie Raid Teracristal unendosi ad altri Allenatori in multiplayer.

Per partecipare alle battaglie Raid Teracristal con altri Allenatori online è necessario un abbonamento Nintendo Switch Online a pagamento (venduto separatamente).

