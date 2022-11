Tales of Symphonia Remastered arriva a 2023

Lloyd Irving e i suoi amici sono sempre più vicini, il 17 febbraio è quasi dietro l’angolo!

Pronto a trasportare indietro i fan più esperti e tutti quelli che vogliono avvicinarsi per la prima volta ai mondi di Sylvarant e Tethe’alla, il gioco offre una grafica e un gameplay migliorati e nuove feature.

Da solo o con fino a quattro giocatori, sarà possibile immergersi nella profonda e affascinante storia di uno dei più amati “Tales of” di sempre.

I giocatori potranno scegliere tra due edizioni:

La Standard Edition, disponibile solo in digitale

La Chosen Edition, che contiene una metal case, stampe e adesivi ed è prenotabile da oggi qui

Segui la via del prescelto e guarda il nuovo, eroico trailer:

https://youtu.be/jiGfrjK2L5o







Tales of Symphonia Remasteredsarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch e compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

