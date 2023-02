TALES OF SYMPHONIA REMASTERED DISPONIBILE DA OGGI

Per il trailer italiano di lancio https://youtu.be/3xxwZ7QL4lA

Bandai Namco Europe ha lanciato oggiTales of Symphonia Remastered, la versione rimasterizzata di una delle avventure diTales of più amata di sempre.

Quasi 20 anni fa, nel 2003, l’originaleTales of Symphonia uscì e diventò rapidamente uno degli episodi di maggior successo della serie.Tales of Symphonia Remastered riporta in vita questo classico con una nuova grafica in HD, miglioramenti al gameplay e nuove feature. Il titolo è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch ed è compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

InTales of Symphonia Remastered giocherai insieme a Lloyd Irving e ai suoi amici nel tentativo di salvare i mondi di Sylvarant e di Tethe’alla, legati indissolubilmente da un destino per cui la rinascita di uno implica la distruzione dell’altro. I giocatori si immergeranno in una storia profonda, piena di personaggi complessi, e assisteranno alle magnifiche cutscene in stile anime disegnate dal celebre artista Kosuke Fujishima, che ha già lavorato in precedenti Tales of.

I giocatori potranno scoprire o riscoprire la storia diTales of Symphonia da soli, o in un gruppo composto da fino a 4 giocatori durante i combattimenti, e sfruttare la varietà di strategie e sistemi di battaglia come le combo che combinano liberamente diverse abilità e magie, le Arti Mistiche con i loro effetti speciali e gli Unison Attack, tecniche coordinate che possono scatenare una serie di potenti attacchi.

