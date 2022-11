Nuovo story trailer di Tales of Symphonia Remastered

In un mondo decadente, unisciti all’avventura di Lloyd Irving e dei suoi amici per far rivivere il Mana e liberarlo dall’oppressione dei Desian. Insieme alla Prescelta, inizia un viaggio per rigenerare Sylvarant e salvare Tethe’alla, evitando che la rinascita di uno dei mondi causi la rovina dell’altro.







Scegli chi e cosa vuoi salvare, ma ricorda che ogni scelta ha un costo e che non puoi salvare tutti. Lotta per la libertà e un mondo migliore in Tales of Symphonia Remastered, la versione rimasterizzata di uno dei più amati Tales Of.

Per il nuovo story trailer:

https://youtu.be/RJC8R6ThxlE

Tales of Symphonia Remasteredsarà disponibile dal 17 febbraio 2023 per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch e compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

