Tales of Symphonia Remastered - nuovo trailer

Il nuovo trailer di Tales of Symphonia Remastered, titolo disponibile dal 17 febbraio 2023 per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, e anche compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S, mostra il gameplay che i giocatori potranno scoprire durante la loro missione per rigenerare il proprio mondo.

Nel gioco, dovranno esplorare un vasto mondo ormai decadente per rigenerare Sylvarant e salvare al tempo stesso Tethe'alla. Per farlo potranno usare potenti tecniche e attacchi all'unisono con i propri compagni di squadra così da sconfiggere gli avversari.



Oltre alle armi e agli accessori che possono essere trovati nel mondo, anche la creazione consentirà ai membri del gruppo di rigenerarsi e avanzare poiché avranno bisogno di tutta la loro forza e amicizia per riuscire nella loro pericolosa missione.

Affronta la battaglia per la libertà e un mondo migliore in Tales of Symphonia Remastered, una versione rimasterizzata di uno dei giochi di Tales Of più amati di sempre.

Scopri il gameplay di Tales of Symphonia Remastered





