Amazon Prime Day: fino a 800 euro di sconto sui laptop MSI

Tra i gaming laptop in promozione si distinguono un modello dell?esclusiva serie Katana GF66 con processore Tiger Lake i7-11800, grafica NVIDIA GeForce RTX3070 e display da 15,6? FHD144hz, che è in vendita a 1.399 Euro, anziché 1.699 Euro, il performante GP76 Leopard, equipaggiato anch?esso con gli stessi processore e grafica del modello precedente ma con display da 17,3? FHD 144hz, che è acquistabile a 1.499 euro, anziché 1.749 euro, e il Pulse GL76, anch?esso con display da 17,3? FHD, poi CPU Alder-Lake i7-12700H e grafica RTX3060, in vendita solo per due giorni a 1.349 euro, anziché 1.999 euro.

Chi dispone di un budget più ampio, non potrà farsi sfuggire il Raider GE66, ideale per chi ricerca un laptop con cui giocare sempre al massimo, equipaggiato con display da 15,6" QHD 240hz e grafica NVIDIA GeForce GTX 3080, che potrà essere acquistato a 2.799 euro, anziché 3.499 euro, oppure il più compatto Stealth GS66, sempre con display da 15,6", ma con grafica GTX 3070Ti Max-Q, che si potrà comprare a 2.399, anziché 3.199 euro, quindi, con uno sconto di ben 800 euro.

Per chi è alla ricerca di un notebook per creare contenuti multimediali di vario tipo, invece, il modello da acquistare al volo è il Creator M16 con display da 16"QHD+ e grafica RTX3050TI, che si può comprare a 1.399 euro, risparmiando 500 euro.

Infine, se si è alla ricerca di un laptop per lo studio e per il lavoro, i modelli su cui focalizzarsi sono il Prestige 15, equipaggiato con un confortevole display da 15,6? FHD e grafica NVIDIA GeForce RTX3050 Max-Q, che è in vendita a 1.299 euro anziché 1.799 euro, oppure i notebook Modern 15 e 14, ideali per chi desidera un laptop compatto, leggero e con un prezzo davvero alla portata di tutti (prezzi a partire da 389 euro).

