Fino a 1.000 Euro di sconto sui laptop MSI

In occasione degli Amazon Spring Deals (20-25 marzo 2024) MSI offre la possibilità di acquistare i propri notebook in promozione risparmiando fino a 1.000 euro.

Opportunità da cogliere al volo per coloro che sono alla ricerca di un laptop con cui giocare senza compromessi è quella del Vector GP68HX, dotato di un confortevole display da 16" 16:10 FHD+, grafica RTX NVIDIA GeForce 4090 e CPU Alder Lake i9-13950HX, che in questi giorni è possibile acquistare a 2.699 Euro, anziché 3.699 Euro.

I gamer che hanno a disposizione un budget più contenuto, ma ricercano prestazioni allo stato dell?arte, possono orientarsi sul Raider GE68HX, dotato di CPU Raptor Lake i7-13700HX, display da 16?? 16:10 QHD+ e RTX 4060, che è possibile acquistare a 1.799 euro, anziché 2.399 euro, oppure i laptop delle serie Katana 15 e Katana 17, equipaggiati rispettivamente con display da 15,6?? FHD e 17,3?? FHD, grafica RTX 4060 e RTX4070, in vendita a 1.299 Euro per il modello più compatto e 1.699 Euro per il fratello maggiore.

Nella promozione sono poi compresi anche il modello Cyborg 15 con grafica RTX 4050 e CPU Raptor Lake i7-13620H, al prezzo di 1.099 Euro, anziché 1.299 Euro, e due modelli della serie di laptop ultrasottili per il gaming GF63 Thin, dotati di display 15,6?? FHD, processore Alder Lake i7-12650H, grafica RTX 4050 o RTX 3050, che sono in vendita con prezzi da 849 Euro a 1.039 Euro.

Diverse sono poi le occasioni da non perdere tra i notebook per la produttività, tra cui spicca sicuramente il Prestige 14Evo, equipaggiato con display da 14?? FHD e basato su piattaforma Intel Evo, che è perfetto per lavorare sia in ufficio, sia in smart working, che è in vendita a 999 Euro, anziché 1.649 Euro, quindi, con uno sconto di oltre 600 Euro.

Ideali per chi cerca un laptop piccolo e compatto con cui studiare a casa e a scuola o all?università, sono, infine, i notebook della serie Modern 14, che possono essere acquistati con prezzi a partire da 499 euro e sconti fino a 300 euro.