Amazon Gaming Week: fino 1.100 euro di sconto sui laptop MSI

?Amazon Gaming Week (29 aprile - 5 Maggio 2024) sarà l?occasione giusta per tutti gli appassionati di videogiochi di acquistare un nuovo notebook MSI per giocare alla grande e risparmiare fino a 1.100 euro.

Chi per sé desidera davvero il massimo non dovrà farsi sfuggire l?opportunità di acquistare il modello di punta tra i notebook gaming firmati MSI, ossia il Titan GT77HX, con CPU Intel i9-13980HX e grafica NVIDIA RTX 4090 al prezzo di 5.199 euro, anziché 6.299 euro, oppure il super performante 16 pollici Vector GP68HX, dotato di grafica RTX 4090 e CPU Intel i9-13950HX, che in questi giorni è possibile acquistare a 2.699 Euro, anziché 3.699 Euro.

I gamer che ricercano un notebook in grado di assicurare prestazioni elevate, ma hanno a disposizione un budget più contenuto, invece, possono scegliere il Raider GE68HX, dotato di CPU Intel i7-13700HX e grafica NVIDA RTX 4060, che è possibile acquistare a 1.799 euro, anziché 2.399 euro, oppure i laptop delle serie Katana 15 e Katana 17, equipaggiati rispettivamente con display da 15,6?? FHD e 17,3?? FHD, grafica RTX 4060 e RTX4070, in vendita a 1.249 Euro per il modello più compatto e 1.599 Euro per quello con il display più ampio.

Nella promozione sono poi inclusi anche due modelli della serie Cyborg 15, in vendita con prezzi a partire da 1.499 Euro, e diversi modelli di laptop ultrasottili, tra cui il Thin A15 con CPU Ryzen 5, e alcuni modelli della serie GF63 Thin, dotati di display 15,6?? FHD, che sono in vendita con prezzi da 749 Euro a 999 Euro.