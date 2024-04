MSI Claw - nuovo BIOS e driver GPU

La console portatile MSI Claw ottiene significativi miglioramenti delle prestazioni grazie al nuovo BIOS e ai nuovi driver della GPU

Le performance con i giochi registrano aumenti fino al 150%.

MSI, brand leader nel settore dei laptop per il gaming, la content creation e la produttività aziendale, annuncia che la sua console portatile Claw ha ottenuto un significativo incremento delle prestazioni, grazie al nuovo BIOS e ai nuovi driver della GPU.

In base ai test interni, infatti, il nuovo BIOS E1T41IMS.106 (indicato come 106) e il driver GPU 31.0.101.5445 (indicato come 5445) consentono a Claw di migliorare in modo consistente le performance e ai suoi utenti di giocare al meglio con i 100 titoli più popolari della piattaforma Steam. Ad esempio, le prestazioni con il noto gioco horror open-world 7 Days to Die sono aumentate fino al 150%, mentre quelle con Monster Hunter World e Cyberpunk 2077 hanno registrato incrementi superiori al 50%.

Gli utenti di Claw possono scaricare il BIOS più recente dal sito ufficiale di MSI e i nuovi driver della GPU da quello di Intel ARC. Inoltre, a partire dal BIOS 106, è possibile aggiornare il BIOS direttamente all'interno dell'ambiente Windows senza la necessità di un'unità flash USB o di una docking station aggiuntiva.

Infine, per garantire che il nuovo BIOS e i driver della GPU offrano i massimi vantaggi, MSI raccomanda di utilizzare le seguenti impostazioni:

Game-related Setting & Suggested Setting

User Scenario: Extreme Performance

In-game Resolution: FHD (19201080)

In-game Graphic Quality: Low

XeSS (Xe Super Sampling): Performance (if applicable)

V-Sync: OFF

FPS Limitation: OFF

Per migliorare costantemente le prestazioni e rendere l'esperienza di gioco sempre più fluida, MSI collabora attivamente con Intel per ottimizzare le performance di Claw e rendere disponibili sempre nuovi aggiornamenti.