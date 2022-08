GTA Online: acquista la nuova Grotti Brioso 300 widebody di Benny

Acquista la nuova Grotti Brioso 300 widebody di Benny



Inoltre, sfida Spunk vs eCola, raccogli i prodotti LD Organics, trova la carabina d’ordinanza e molto altro



Perché guidi una Brioso? Perché ti diverte? Perché ti senti ammirato? O per la prospettiva forzata? Sì, Benny ti conosce come le sue tasche. Ed è qui per aiutarti.



Acquista la Grotti Brioso 300 dal sito di Benny's Original Motor Works e poi portala all'officina di Benny a Strawberry per modificarla nella Grotti Brioso 300 widebody. Attira l'attenzione nei posti giusti con una gamma di mod e opzioni di personalizzazione uniche.



L'ultima consegna di LD Organics va a monte



L'avventura di Lamar nel mercato della cannabis ha subito un'altra battuta d'arresto: un carico di fiori esotici da Liberty City è scomparso e ora ci sono 100 bustine di prodotto LD Organics sparse per tutta Los Santos. Ogni bustina raccolta ti frutterà GTA$ e RP. Raccoglile tutte per ottenere un bonus in GTA$ e gadget LD Organics esclusivi.



Sprunk vs eCola: scegli da che parte stare



La fedeltà al marchio è il sogno di ogni capitalista: domanda e offerta sincronizzate in perfetta armonia. Ma come si può stabilire chi sia il dominatore del mercato quando ci sono due contendenti a reclamare lo scettro nel settore delle bevande a base di caffeina?



Sprunk ed eCola stanno chiamando a raccolta i loro sostenitori per poterli letteralmente contare. Nel corso delle prossime tre settimane, vota per la tua bevanda gassata preferita con indosso i gadget ufficiali per mostrare fedeltà al tuo marchio del cuore nel mercato americano delle bevande analcoliche.



Per dare il tuo primo voto, unisciti alla crew ufficiale di Sprunk o eCola sul Social Club. A quel punto potrai cominciare a salire di rango nella crew e, col tempo, applicare i colori della crew e i popolari logo di Sprunk o eCola ai tuoi veicoli personali e ai tuoi vestiti.



Potrai votare tutte le volte che vorrai raggiungendo un qualsiasi distributore automatico di Sprunk o eCola, un discount o una ciotola di snack di Los Santos e Blaine County e mandando giù quante più lattine possibili. Ogni lattina bevuta equivale a un voto.



Dopo il 14 settembre, si procederà alla conta dei voti. Il numero dei membri delle rispettive crew e quello dei completi integrali riscattati (maggiori informazioni di seguito) verranno aggiunti al conteggio delle bevande consumate per determinare la vincitrice. Calmatesi le acque, la bevanda vincitrice premierà tutti i giocatori di GTA Online con omaggi quali cappelli, zaini, bomber in aggiunta a 300.000 GTA$ bonus per tutti coloro che accederanno durante l’evento.



Hotring Sabre, livree e altro gratis



Gli indecisi possono entrare nello spirito della competizione Sprunk vs eCola riscattando una Declasse Hotring Sabre gratuita da Southern San Andreas Super Autos per tutta la settimana, aggiungendovi gratuitamente la livrea eCola X Sprunk per completarne il look. Inoltre saranno gratuite anche tutte le livree a marchio Sprunk ed eCola disponibili per gli altri veicoli.



E già che ti trovi a lanciare messaggi, forse vorrai rappresentare la tua squadra con capi d'abbigliamento a colori primari. Vai al bancone di in un qualsiasi negozio di abbigliamento e seleziona “Completi integrali” per ottenere un completo integrale Sprunk o eCola gratuito. Ogni completo integrale riscattato conterà come voto per il rispettivo marchio. E se sei ancora indeciso... prendili entrambi. Solo, fai attenzione a non farti vedere con il completo sbagliato di fronte alle persone sbagliate.



E anche se picchiare a sangue un sostenitore dell'altra bevanda non conta come voto, può comunque servire a fare proseliti, specialmente visto che questa settimana tutte le armi da mischia saranno gratuite. Che vinca il marchio migliore.



Serie di Sfide sfrenate a Southern San Andreas: ricompense triple



In qualità di sponsor della serie di Sfide sfrenate a Southern San Andreas, Sprunk ed eCola sono fiere di annunciare che le ricompense per la serie di sfide saranno triplicate fino al termine dell'evento Sprunk vs eCola.



Questa settimana nell'autosalone di Simeon



Visita l’autosalone Premium Deluxe Motorsport per scoprire come e quanto Simeon stia approfittando del caos generato dalla sfida Sprunk vs eCola. Dai un'occhiata alla sua collezione di veicoli, facci un giro di prova o acquistali direttamente





Bravado Buffalo STX con vernice verde chiaro metallizzata e livrea Sprunk Racing

Lampadati Michelli GT con vernice rosso classico e livrea Vintage eCola

Ocelot Jugular con vernice rosso granata e livrea Strisce sportive (-30% questa settimana)

Benefactor Schwartzer con vernice verde chiaro classica

Vapid Dominator ASP con vernice rosso opaco e livrea Striscia sportiva classica nera

Vapid Chino - 50% di sconto

Pegassi Vacca - 50% di sconto

Benefactor XLS - 50% di sconto

Declasse DR1 - 40% di sconto

Progen PR4 - 40% di sconto

Vapid Hustler - 40% di sconto

Annis RE–7B - 40% di sconto

Ocelot Jugular - 30% di sconto

Night club - 40% di sconto

Migliorie e modifiche per night club - 40% di sconto

Nell'autosalone Luxury AutosSe ti trovi nei pressi dei Record A Studios, ricorda di passare dall'autosalone Luxury Autos per scoprire cosa c'è in vetrina questa settimana. Nello specifico: Benefactor LM87 rosso perla e la Lampadati Corsita verde chiaro perla.Dopo una serie di episodi violenti, l'LSPD indaga sulle scene del crimineSi sa che l'LSPD non ha uomini a sufficienza per reprimere l'ondata crescente di criminalità, specialmente quando gli episodi di violenza si succedono l'uno dopo l'altro. Indizi e sospetti vanno dal vago all'inesistente, ma la città ha comunque fornito alla polizia fondi sufficienti per consentire ai poliziotti di parcheggiare accanto alle silhouette tracciate a terra col gesso nelle varie scene del crimine sparse per la città.Nessuno ha però in mano delle prove, quindi se mantieni un profilo abbastanza basso potresti riuscire a svignartela con un pezzo della nuova carabina d’ordinanza, oltre a un bonus in GTA$ e RP. Raccogli abbastanza componenti e potrai assemblare una nuova arma tutta per te.GTA$ e RP quadrupli nelle missioni di LamarAiuta LD a portare avanti le sue attività non esattamente legali completando le missioni di Lamar e otterrai GTA$ e RP quadrupli per tutta la settimana.GTA$ e RP tripli in Scorte al voloScivola nell'abitacolo, punta in direzione del bottino e sfuggi agli assalti dei velivoli nemici tornando alla base. Entrambe le squadre otterranno GTA$ e RP tripli in Scorte al volo. Per rendere più allettante la vittoria, questa settimana, vincere una singola partita di Scorte al volo farà guadagnare 200.000 GTA$ extra (consegnati entro 72 ore dal completamento).Veicolo da primo premio del Casinò Diamond: Enus Paragon RChi si trova a passare per l'atrio del Casinò e Resort Diamond farebbe bene a fermarsi un secondo e girare la ruota fortunata per avere la possibilità di vincere GTA$, RP, premi misteriosi e altri premi ancora, tra cui la Enus Paragon R rosso eCola in mostra sul podio rotante.Bonus veicoli aggiuntivi della settimanaChi gioca sulle console di ultima generazione può dare un'occhiata più da vicino al veicolo di prova Premium di Hao: una Coil Cyclone II equipaggiata come si deve e con livrea HSW. In più, se vuoi, puoi metterti al volante del tuo veicolo super e affrontare il lungo e spettacolare percorso tra Pacific Bluffs e Mount Gordo nella prova a tempo HSW di questa settimana.Nel frattempo, anche l'Autoraduno di LS si è fatto contagiare dallo spirito di competizione amichevole: questa settimana puoi guidare in prova la Vapid Hustler, l'Annis RE-7B e la Grotti Bestia GTS in versione rossa o verde e testarne dimensioni, velocità, manovrabilità e così via. E coloro che con bravura e determinazione si piazzeranno nella Top 4 delle gare dell'Autoraduno di LS per 4 giorni di fila otterranno le chiavi di una BF Club verde Sprunk. Come una bibita bella fresca, è una prospettiva decisamente allettante!SCONTIOltre agli omaggi di questa settimana legati alla sfida Sprunk vs eCola, chi vuole diversificare la propria flotta di veicoli può acquistare una qualsiasi delle auto elencate sotto a prezzi scontati. Inoltre è possibile acquistare un night club e personalizzarlo come si preferisce, il tutto pagando il 40% in meno.

Altre News per: onlineacquistanuovagrottibriosowidebodybenny