GTA Online - Festeggia il 4/20: premi per viaggi sballati, rifornimento snack e altro ancora

Una nube di fumo pungente aleggia su Southern San Andreas per il20 aprile. Tieni a bada la gente del luogo rifornendo gli spacciatori, vendendo roba di alta qualità agli acquirenti nelle missioni di vendita di Centauri, e aiutando Lamar Davis a gettare le basi della LD Organics nei Viaggi sballati. Tutto questo ti fornirà ricompense doppie fino al 24 aprile. Inoltre, sposa il colore verde indossando gli omaggi a tema 4/20, e altro.

Ottieni GTA$ e RP doppi nei Viaggi sballati

Vivi un'esperienza surreale aiutando Lamar e Franklin a gettare le basi della LD Organics, l’attività di produzione e vendita di erba di Lamar, nei Viaggi sballati. Passa direttamente all'azione selezionando Avvio rapido > Missioni dei contatti > Viaggio sballato sul tuo iFruit.Partecipando otterrai GTA$ e RP doppi fino al 24 aprile.

Bonus per motociclisti

Anche se molti prodotti in circolazione sono legali, c'è anche parecchio movimento nel mercato nero. Gira agli acquirenti in attesa la roba più forte nellemissioni di vendita di Centauri per ricevere il doppio dei soliti GTA$ e RP.Farsi una reputazione non è facile, ma per tutta la settimana sono disponibili ricompense doppie per Incarichi, Sfide e Commissioni dell’MC. Questi vantaggi sono cumulabili per gli abbonati a GTA+, che possono quindi guadagnareGTA$ e RP quadrupli. Anche procurandosi birra e alcolici nei rifornimenti del bar offrericompense doppie fino al 24 aprile.Le clubhouse dell’MC e gli stabilimenti sono tutti scontati del 30%, insieme alle relative migliorie e modifiche. Se mai c'è stato un momento perfetto per unirsi a una banda di sbandati con vestiti di pelle, è questo.

Rifornire gli spacciatori frutta GTA$ doppiIl prezzo dell'erba sta schizzando alle stelle insieme alla frequenza delle maratone televisive e di gioco in tutta la città. Soddisfa la richiesta rifornendo glispacciatori con l'erba coltivata sotto le luci della serra per la coltivazione di erba del tuo MC per avereGTA$ doppi.

Dedicati ad attività illecite e ottieni le magliette Nocche sballate bianca e nera

Completando una missione di vendita degli stabilimenti di Centauri (vendite di erba incluse) ti garantirà laMaglietta Nocche sballate bianca. Completando qualsiasi Viaggio sballato riceverai invece laMaglietta Nocche sballate nera.

Ottieni 100.000 GTA$ nelle vendite degli stabilimenti di Centauri per ricevere il Cappellino 420 nero

Inonda il mercato nero del tuo prodotto per un valore che supera i 100.000 GTA$ nelle vendite degli stabilimenti di Centauri per completare la sfida settimanale e ricevere 100.000 GTA$ extra e un Cappellino 420.

Riempiti la bocca di snack gratis

Soddisfa le tue voglie con P's & Q's, Sprunk e altri snack, che verranno tutti riforniti automaticamente all'accesso durante questa settimana.

Ottieni l'Abito 420 verde

Gioca a GTA Online durante questa settimana per ottenere l'Abito 420 verde.

Ottieni la Maglietta Coil Giorno della TerraGioca a GTA Online quando vuoi durante questa settimana per ricevere la Maglietta Coil Giorno della Terra e sfoggiare il tuo amore per l'ambiente.

Bonus nelle missioni di Lamar

Pur avendo ambizioni da imprenditore notevoli, LD si è fatto una reputazione come ladro tra i più famosi di Los Santos. Usa il tuo iFruit o fai visita a Lamar per avviare lemissioni di Lamar, tra cui Lowrider, guadagnando GTA$ doppi eRP quadrupli fino al 24 aprile.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

In onore del Giorno della Terra, Simeon Yetarian ha riunito nell'autosalone Premium Deluxe Motorsport alcuni dei suoi veicoli elettrici preferiti per aiutarti a ridurre l'impatto ambientale del tuo parco auto:

Överflöd Imorgon (sportiva)

Coil Raiden (sportiva, 40% di sconto)

Coil Voltic (supercar)

Penaud La Coureuse (sportiva, 30% di sconto)

Obey Omnis e-GT (sportiva, 40% di sconto)

Autosalone Luxury Autos e altro ancora...

Ammira la velocità fatta auto: accosta vicino alla vetrina dell'autosalone Luxury Autos e dai un bello sguardo allaDeclasse Impaler LX (muscle car) e alla Karin Asterope GZ (berlina).Hao è deciso a dimostrare che le auto ibride non devono necessariamente sacrificare estetica o funzionalità. Il suo più recente veicolo di prova premium mette alla prova la sua teoria: laCoil Cyclone II (supercar, 30% di sconto) in mostra presso Hao's Special Works è equipaggiata con kit HSW e verniciatura Camaleonte.Piazzati tra i primi 4 nelle serie di gare dell'Autoraduno di LS per quattro giorni consecutivi per vincere unaDewbauchee JB 700W (sportiva classica), un'iconica gran turismo sinonimo dell'eleganza e del lusso di metà secolo.Anche l'area di prova all'interno dell'Autoraduno di LS sta seguendo le ultime tendenze ecologiche, permettendo ai suoi membri di provare un eclettico terzetto di veicoli elettrici nelle Corse ai checkpoint, nelle Prove a tempo o nella guida libera, senza costi personali:

· Pegassi Tezeract (supercar)

· Obey I-Wagen (SUV)

· Pfister Neon (sportiva)

Fai girare la ruota fortunata nell'atrio del Casinò e Resort Diamond per provare a vincere il primo premio della settimana: laInvetero Coquette D10 (sportiva).Obiettivi per i Furti dello sfasciacarrozze: Canis Kamacho (fuoristrada) |Übermacht Cypher (sportiva) | Grotti Furia (supercar)

GTA$ e RP doppi in Salti di rigore di gruppoPlana, lanciati con il paracadute e usa la stazza della tua Ruiner 2000 per portarti in testa inSalti di rigore di gruppo e ottenere GTA$ e RP doppi.

GTA+Gli abbonati a GTA+ ricevono 1.000.000 di GTA$ bonus al mese da aprile ad agosto che verranno accreditati sul loro conto presso la Maze Bank insieme al tradizionale bonus di 500.000 GTA$. Fino al 1° maggio puoi anche riscuotere:

Progen Itali GTB (supercar) gratis

Maglietta e gilet Fooligan, maglietta Coil Cyclone, cappellino Los Santos nero

Nuove verniciature Camaleonte

GTA$ e RP doppi negli Incarichi e nelle Sfide dell'MC, e nelle Commissioni della clubhouse durante l’evento di questa settimana (e quadrupli per gli abbonati a GTA+)

Per tutti i dettagli, visita ilsito di GTA+.

DISCOUNTS

Clubhouse di Centauri, migliorie e modifiche – 30% di sconto

Stabilimenti di Centauri e migliorie – 30% di sconto

Abilità dell'MC – GRATIS

Western Powersurge (moto) – 30% di sconto

Nagasaki Chimera (moto) – 30% di sconto

Western Zombie Chopper (moto) – 30% di sconto

Coil Raiden (sportiva) – 40% di sconto

Obey Omnis e-GT (sportiva) – 40% di sconto

Penaud La Coureuse (sportiva) – 30% di sconto

Obey I-Wagen (SUV) – 30% di sconto

Coil Cyclone II (supercar) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Ascia da guerra | Cannone a rotaia | Lanciagranate (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Lanciarazzi (30% di sconto) | Fabbricavedove | Fucile da battaglia | Granate | Bombe adesive | Molotov | Giubbotti antiproiettile