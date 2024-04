GTA Online: Bonus Nightclub e molto altro

Bonus Nightclub, Maglietta gratuita, Nuova Serie Community e molto altro

Il sole cala e i profitti si alzano a Los Santos. Le piste da ballo dei night club di tutta la città vengono prese d'assalto, garantendoGTA$ doppi nei guadagni giornalieri per tutta la settimana. Per festeggiare questo aumento dei guadagni, questa settimana i night club offrono l'open bar condrink gratuiti per tutti i clienti.

Oltre i cordoni di velluto, si scatena in pista un’operazione clandestina. Prendi l'iFruit e chiama Yohan perrichiedere i prodotti del night club e intercetta merci di contrabbando per ottenerericompense doppie.Una volta accumulati abbastanza prodotti, vendili nelle missioni di vendita del night club, che puoi avviare dai computer dell'ufficio del night club o dal magazzino, e che fornisconoGTA$ e RP doppi fino al 1° maggio.

Ottieni la maglietta Blêuter'd e altro

Ti piacciono le bollicine? Accedi in qualsiasi momento della settimana per ottenere laMaglietta Blêuter'd. Porta a termine cinque missioni di gestione del night club per completare la sfida settimanale e ottenere100.000 GTA$ e la Maglietta Bourgeoix.

GTA$ doppi e RP quadrupli nelle missioni di Simeon

Simeon Yetarian ha bisogno del tuo aiuto per ridistribuire delle auto, tutto in via ufficiosa, ovviamente. Questa settimana, ottieni GTA$ aggiuntivi grazie aGTA$ doppi e RP quadrupli su tutte le missioni di Simeon, comprese le missioni di recupero della Premium Deluxe.CONSIGLIO: chiama Simeon per avviare una missione casuale o vai alla sezione Online del Menu di pausa per partecipare a un'attività a tua scelta dalla lista delle missioni create da Rockstar.

Obiettivi dei Furti dello sfasciacarrozze: ottieni la Maibatsu Penumbra FF

Questa settimana, le opportunità vengono a bussare allo sfasciacarrozze con il Furto alla nave da carico. Trova una nuova casa alla preziosaMaibatsu Penumbra FF (sportiva) e tienila per te dopo aver completato il lavoro con successo.Questa settimana, anche la Pegassi Zentorno (supercar) e la Karin Previon (coupé) sono disponibili nel computer di pianificazione e possono essere vendeute a Yusuf o smantellate.

GTA$ e RP doppi in Pilotini

Divertiti a testa in giù, raccogli potenziamenti ed evita una dipartita esplosiva rimanendo troppo indietro inPilotini, che fornisce GTA$ e RP doppi fino al 1° maggio.

GTA$ e RP tripli nella nuova serie della comunità

L'ultima infornata della serie della comunità celebra le grandi capacità dei talentuosi creatori di GTA Online e comprende un Last Team Standing in stile Davide contro Golia, una pista contorta per auto da rally fuoristrada e una sparatoria suburbana che forniscono ricompense triple fino al 1° maggio.[JGP7]-TRUCKS_VS_BMX $ diJavigamerpro7In questa rivisitazione di un Last Team Standing, una squadra di camion proverà ad asfaltare una banda di ciclisti su BMX che cercheranno di evitarli.MB Go-Kart Track No 5 diSpurs63Fatti strada tra container e go-kart in corsa in un'emozionante pista al porto realizzata per mettere alla prova la tua tecnica.[TGV] Quartier #3 dithegodvgnrQuesto deathmatch a squadre propone una ricostruzione suburbana minimalista, con tanto di vialetti, garage, recinzioni e giardini curati da usare come copertura dal fuoco di pistole da combattimento e fucili da battaglia.(PBEE) Hotring Deluxe diPETER_BEE_Scegli una corsia, schiaccia il pedale dell'acceleratore e prendi il tempo giusto per superare tutti in questa Gara stunt su una pista particolarmente ampia.Bish_Draugur Stadium dibisherflopiTieniti alla rollbar e preparati a un percorso accidentato in questa gara caotica che spingerà al limite le sospensioni del tuo fuoristrada.Joyride diTmack7ZQuesta gara stunt unica propone salti che sfidano le leggi della fisica, una miriade di turbo da prendere e, soprattutto, percorsi multipli per avere la meglio sugli avversari.The Rebel Rally diNottsman999Alza il volume di Rebel Radio e bloccati in mezzo al fango di The Rebel Rally in questa gara da punto a punto fuoristrada.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Sei alla ricerca di un'auto sportiva, di una moto o di qualcosa di più vintage? Visita l'autosalone Premium Deluxe Motorsport per vedere come questi veicoli si adattano al tuo stile di guida:

Dewbauchee Rapid GT Classic (sportiva classica, 30% di sconto)

Vulcar Fagaloa (sportiva classica)

Grotti Carbonizzare (sportiva)

Bravado Buffalo S (sportiva)

Dinka Enduro (moto)

Autosalone Luxury Autos e altro ancora...

Visita l'Autosalone Luxury Autos a Rockford Hills per guardare da vicino laDeclasse Impaler LX (muscle car) e la Karin Asterope GZ (berlina).Il veicolo di prova premium di Hao è una Grotti Itali GTO Stinger TT (sportiva) con tinte da limousine e sospensioni brevettate. Dagli una controllata passando da Hao's Special Works nell'Autoraduno di LS.Questa settimana, vinci tre gare nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per vincere le chiavi dellaLampadati Casco (sportiva classica). I membri dell'Autoraduno di LS possono provare questi tre veicoli nell'area di prova:

Grotti Stinger GT (sportiva classica, 30% di sconto)

Benefactor Feltzer (sportiva)

Obey 9F Cabrio (sportiva)

Prova a vincere il premio di questa settimana girando la ruota fortunata del Casinò e Resort Diamond. Se la fortuna ti sorride, potrai ottenere laVapid Dominator GTT (muscle car) che puoi vedere sul podio.

GTA+

Gli abbonati a GTA+ ricevono anche 1.000.000 di GTA$ bonus al mese da aprile ad agosto che verranno accreditati automaticamente sul loro conto presso la Maze Bank insieme al tradizionale bonus di 500.000 GTA$. Fino al 1° maggio puoi anche riscuotere:

Progen Itali GTB (supercar) gratis

Maglietta e canotta Fooligan, maglietta Coil Cyclone, cappellino Los Santos nero

Nuove verniciature Camaleonte

GTA$ e RP doppi negli Incarichi e nelle Sfide dell'MC e nelle Commissioni della clubhouse

Produzione accelerata del 50% negli stabilimenti di The Criminal Enterprise

Per ulteriori dettagli, visita il sito di GTA+.

SCONTI

Bevande gratis ai night club

Night club e relative migliorie e modifiche – 30% di sconto

Mammoth Patriot Stretch (SUV) – 40% di sconto

Vapid Festival Bus (veicolo di servizio) – 40% di sconto

Nagasaki Shinobi (moto) – 40% di sconto

Cheval Taipan (supercar) – 40% di sconto

Grotti Stinger GT (sportiva classica) – 30% di sconto

Dewbauchee Rapid GT Classic (sportiva classica) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Machete (60% di sconto) | Mitra tattico (30% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Up-n-Atomizer | Lanciagranate | Fucile da cecchino | Revolver pesante | Mine di prossimità | Tubi bomba | Molotov | Giubbotto antiproiettile