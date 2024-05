GTA Online: con GTA$ e RP tripli nelle gare per ruote scoperte

In più, ottieni la Tuta racing Rockstar, GTA$ quadrupli negli incarichi da tassista e bonus nelle gare per RC Bandito

Lasciati il codice della strada alle spalle o nel tuo specchietto retrovisore e sfrutta le ricompense triple nellegare per ruote scoperte. Scegli le tue gomme e pianifica le soste ai box in queste gare ad alta velocità, che offronoGTA$ e RP tripli per tutta la settimana.

Ottieni la Tuta racing RockstarVinci 3 gare per ruote scoperte per completare la sfida settimanale e ricevere 100.000 GTA$ e la Tuta racing Rockstar.

GTA$ e RP tripli nelle gare per RC Bandito

Scendi all’altezza del cordolo e spazza via i tuoi rivali telecomandati ottenendoGTA$ e RP tripli nelle gare per RC Bandito.

GTA$ quadrupli negli incarichi da tassista

Ci sono molti modi per guadagnarsi da vivere stando al volante. Gliincarichi da tassista premiano la guida sicura e il trasporto indenne dei clienti fino a destinazione conGTA$ quadrupli fino all'8 maggio. Per iniziare, visita la Downtown Cab Co. a East Vinewood.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Visita l'autosalone Premium Deluxe Motorsport per scoprire la più recente selezione di veicoli di Simeon Yetarian, che include un terzetto di veicoli scontati:

Übermacht SC1 (supercar, 30% di sconto)

Dundreary Landstalker XL (SUV, 30% di sconto)

Übermacht Zion Classic (sportiva classica, 30% di sconto)

Schyster Deviant (muscle car)

Western Wolfsbane (moto)

Autosalone Luxury Autos e altro ancora...

Valuta l'acquisto di una nuova auto all'autosalone Luxury Autos e ammira ilGallivanter Baller ST-D (SUV) e la Declasse Vigero ZX decappottabile (muscle car) in bella mostra in vetrina.

Hao ha modificato ilKarin Vivanite (SUV), trasformandolo da SUV per famiglie in una vera potenza che questa settimana è anche ilveicolo di prova premium. Vai da Hao's Special Works nell'Autoraduno di LS per provarlo.

Piazzati sul podio (arrivando tra i primi 3) per tre giorni consecutivi nellaserie di gare dell'Autoraduno di LS per vincere il veicolo trofeo di questa settimana, laWillard Eudora (muscle car). L'area di prova nell'Autoraduno di LS è perfetta per provare i veicoli prima di acquistarli. Questa settimana puoi provare, del tutto gratuitamente:

Grotti Stinger (sportiva classica, 30% di sconto)

Pegassi Infernus (supercar)

Albany Alpha (sportiva)

Se la tua fedina penale ti impedisce di candidarti per una sponsorizzazione per piloti professionisti, puoi sempre girare la ruota fortunata nell'atrio del Casinò e Resort Diamond per provare a vincere la Benefactor BR8 (ruote scoperte).

Obiettivi dei Furti dello sfasciacarrozze: Grotti Itali GTO Stinger TT (sportiva) | Vapid Dominator GTT (muscle car) | Dinka Blista Kanjo (compatta)

GTA+

Ripulisci le strade della Hollywood post-bellica nei panni del detective Cole Phelps in L.A. Noire, ora disponibile nella linea dei Giochi inclusi con GTA+. Gli abbonati ottengono anche un bonus mensile di 1.000.000 di GTA$ da aprile ad agosto depositato automaticamente insieme ai consueti 500.000 GTA$.

Fino al 5 giugno puoi riscattare anche:

· Överflöd Entity MT gratis (supercar)

· Maglietta Cinco de Mayo, Maschera Cinco de Mayo, Maglietta nera LS Customs, Fascia collo LS Customs e Cappellino LS Customs

· Nuove verniciature Camaleonte

· GTA$ e RP doppi nelle missioni Vita da super yacht, nei Salti col paracadute Junk Energy e nelle gare aeree

Per tutti i dettagli, visita il sito di GTA+ .

SCONTI

Progen PR4 (ruote scoperte) – 40% di sconto

Declasse DR1 (ruote scoperte) – 40% di sconto

Ocelot R88 (ruote scoperte) – 40% di sconto

FH-1 Hunter (elicottero) – 30% di sconto

Sea Sparrow (elicottero) – 30% di sconto

Buckingham Maverick (elicottero) – 30% di sconto

Grotti Stinger (sportiva classica) – 30% di sconto

Übermacht SC1 (supercar) – 30% di sconto

Dundreary Landstalker XL (SUV) – 30% di sconto

Übermacht Zion Classic (sportiva classica) – 30% di sconto

Shitzu Squalo (imbarcazione) – 30% di sconto

Bravado Banshee (sportiva) – 30% di sconto Gun Van Inventory and Discounts

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Giratubi | Fucile di precisione | Up-n-Atomizer (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Mitragliatrice (30% di sconto) | Minigun | Fucile a pompa | Mine di prossimità | Granate | Gas lacrimogeno | Giubbotto antiproiettile