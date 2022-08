GTA Online: la muscle car Imponte Ruiner ZZ-8 è ora disponibile

Gli anni 2000 non ci hanno dato granché, se non disincanto. Quello e la potenza della ZZ-8, la più grande auto della gamma Ruiner.



La muscle car Imponte Ruiner ZZ-8 è disponibile da Southern San Andreas Super Autos.



Tieni d'occhio il cielo: si dice che un aereo di contrabbandieri abbia inviato una richiesta di aiuto. Se dovesse precipitare, gli sciacalli sciameranno sul relitto per accaparrarsi le merci illecite a bordo.



E se dovessi vedere un razzo di segnalazione, segui la scia di fumo: un misterioso benefattore ha nascosto delle casse pronte a essere svuotate in aree remote di Southern San Andreas.



Visita l'autosalone di Simeon per dare un'occhiata ai seguenti veicoli, farci un giro di prova o acquistarli direttamente:





Vapid Speedo rossa, mai disponibile prima in GTA Online

Weeny Dynasty marrone sella e livrea Taxi arrugginito

Vulcar Fagaloa argento ghisa metallizzato e livrea Strisce classiche

Karin Sultan Classic verde oliva e livrea Tribali nostalgici

Declasse Impaler giallo racing metallizzato e livrea Lowrider

Pegassi Vortex - 50% di sconto

Declasse Impaler - 40% di sconto

Willard Faction custom - 40% di sconto

Benefactor Glendale - 40% di sconto

Attraversa la strada dai Record A Studios per arrivare all'autosalone Luxury Autos, dove è esposta la nuova Imponte Ruiner ZZ-8 arancione classico. Inoltre, questa settimana la Ocelot Pariah acciaio scuro perla con livrea Striscia Ocelot è scontata del 50%.Questa settimana, completando qualsiasi Commissione delle clubhouse dell'MC otterrai il 50% di GTA$ e RP extra, più un bonus di 200.000 GTA$ (consegnato entro le 72 ore successive al completamento).Accedendo a GTA Online prima del 24 agosto otterrai gratis un paio di ciabattine tigrate per completare il tuo abbigliamento casual.Completando con successo qualsiasi missione di Traffico d'armi, del magazzino del night club, del motorcycle club o di vendita di carichi speciali otterrai gratis degli auricolari Beat Off bianchi.Ammortizza la tua assicurazione sanitaria ormai fuori controllo mettendoti al posto del pilota questa settimana nelle gare terrestri e aeree, che forniscono GTA$ e RP doppi a chi ama sfidare la sorte.I piloti che si piazzeranno per due giorni di fila nelle prime 5 posizioni delle serie di gare clandestine vinceranno le chiavi di una Vapid Retinue, l'auto da rally operaia costruita per resistere alla prova del tempo.Visita l'area di prova dell'Autoraduno di LS per fare un giro su Coil Cyclone, Emperor ETR1 e Pfister Comet S2, correre contro altri membri nelle corse ai checkpoint o contro il tempo nelle prove a tempo, il tutto gratis.Fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e gira la ruota fortunata per poter vincere GTA$ e altri premi, tra cui il veicolo da primo premio: la Dewbauchee Rapid GT Classic.SCONTIMantieni a regime le tue attività furtive da biker: le clubhouse sono scontate del 40% su Maze Bank Foreclosures, mentre le giacche da biker sono disponibili al 50% di sconto in tutti i negozi d'abbigliamento.Vuoi ampliare il tuo parco veicoli? Nessun problema...La prossima settimana, in GTA Online, porterà buone notizie per i fedelissimi di Sprunk ed eCola intenzionati a sfoggiarne il marchio. In più, Lamar avrà bisogno del tuo aiuto per recuperare la sua merce. Ci sarà anche una nuova arma da scoprire e molto altro.

