Ci si vanno a vedere i film

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ci si vanno a vedere i film' è 'Cinema'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C I N E M A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Ci si vanno a vedere i film

Ci si vanno a vedere i film Risposta: CINEMA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C N A

Inizia con: C

C Finisce con: A

Perchè la soluzione è Cinema? Andare al cinema significa scegliere di trascorrere del tempo guardando un film sul grande schermo. È un modo per immergersi in storie diverse, condividere emozioni e vivere un’esperienza che coinvolge tutti i sensi, lontano dallo schermo di casa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ci si vanno a vedere i film: risposta da 6 lettere

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