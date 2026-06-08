Ci si vanno a vedere i film
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ci si vanno a vedere i film' è 'Cinema'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Ci si vanno a vedere i film
- Risposta: CINEMA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CNA
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Cinema? Andare al cinema significa scegliere di trascorrere del tempo guardando un film sul grande schermo. È un modo per immergersi in storie diverse, condividere emozioni e vivere un’esperienza che coinvolge tutti i sensi, lontano dallo schermo di casa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ci si vanno a vedere i film: risposta da 6 lettere
Se la definizione "Ci si vanno a vedere i film" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Cinema. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.