Ci si vanno a vedere i film

Vito Manzione | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ci si vanno a vedere i film' è 'Cinema'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CINEMA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Ci si vanno a vedere i film
  • Risposta: CINEMA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CNA
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Cinema? Andare al cinema significa scegliere di trascorrere del tempo guardando un film sul grande schermo. È un modo per immergersi in storie diverse, condividere emozioni e vivere un’esperienza che coinvolge tutti i sensi, lontano dallo schermo di casa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Cinema'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Ci si vanno a vedere i film: risposta da 6 lettere

Se la definizione "Ci si vanno a vedere i film" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Cinema. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'vanno'

Cruciverba con 'vedere'