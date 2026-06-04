Vanno a vedere le partite allo stadio Dino Manuzzi
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vanno a vedere le partite allo stadio Dino Manuzzi' è 'Cesenati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Vanno a vedere le partite allo stadio Dino Manuzzi
- Risposta: CESENATI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CEAI
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Cesenati? I tifosi di Cesenati amano trascorrere le domeniche allo stadio Dino Manuzzi. Tra cori e entusiasmo, seguono con passione le partite, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. La loro presenza rende ogni match un momento speciale da vivere insieme. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Vanno a vedere le partite allo stadio Dino Manuzzi: risposta da 8 lettere
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