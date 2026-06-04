Vanno a vedere le partite allo stadio Dino Manuzzi

Paola Cammarota | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vanno a vedere le partite allo stadio Dino Manuzzi' è 'Cesenati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CESENATI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Vanno a vedere le partite allo stadio Dino Manuzzi
  • Risposta: CESENATI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CEAI
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Cesenati? I tifosi di Cesenati amano trascorrere le domeniche allo stadio Dino Manuzzi. Tra cori e entusiasmo, seguono con passione le partite, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. La loro presenza rende ogni match un momento speciale da vivere insieme. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vanno a vedere le partite allo stadio Dino Manuzzi: risposta da 8 lettere

La soluzione associata alla definizione "Vanno a vedere le partite allo stadio Dino Manuzzi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Cesenati. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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