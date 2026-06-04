Vanno a vedere le partite allo stadio Dino Manuzzi

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vanno a vedere le partite allo stadio Dino Manuzzi' è 'Cesenati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C E S E N A T I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Vanno a vedere le partite allo stadio Dino Manuzzi

Vanno a vedere le partite allo stadio Dino Manuzzi Risposta: CESENATI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C E A I

Inizia con: C

C Finisce con: I

Perchè la soluzione è Cesenati? I tifosi di Cesenati amano trascorrere le domeniche allo stadio Dino Manuzzi. Tra cori e entusiasmo, seguono con passione le partite, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. La loro presenza rende ogni match un momento speciale da vivere insieme. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vanno a vedere le partite allo stadio Dino Manuzzi: risposta da 8 lettere

La soluzione associata alla definizione "Vanno a vedere le partite allo stadio Dino Manuzzi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Cesenati. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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