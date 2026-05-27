Non vanno nelle enoteche
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Non vanno nelle enoteche' è 'Astemi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ASTEMI
Perchè la soluzione è Astemi? Gli astemi sono persone che scelgono di non bere alcolici e quindi non frequentano le enoteche. Preferiscono spesso altre attività o locali, evitando i posti dove si vendono e si gustano vini e drink. La loro scelta riflette uno stile di vita diverso e più sobrio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Non vanno nelle enoteche nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Astemi
Questa pagina è dedicata alla definizione "Non vanno nelle enoteche" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Astemi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Non vanno nelle enoteche
- Risposta: ASTEMI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: A_____
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Astemi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Non vanno nelle enoteche". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Con vanno: Vanno a meditare nelle pagode
Con enoteche: Non frequentano le enoteche