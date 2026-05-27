Non vanno nelle enoteche

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Non vanno nelle enoteche' è 'Astemi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASTEMI

Perchè la soluzione è Astemi? Gli astemi sono persone che scelgono di non bere alcolici e quindi non frequentano le enoteche. Preferiscono spesso altre attività o locali, evitando i posti dove si vendono e si gustano vini e drink. La loro scelta riflette uno stile di vita diverso e più sobrio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Non vanno nelle enoteche nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Astemi

Questa pagina è dedicata alla definizione "Non vanno nelle enoteche" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Astemi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Non vanno nelle enoteche

Non vanno nelle enoteche Risposta: ASTEMI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: A_____

A_____ Inizia con: A

A Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

A Ancona S Savona T Torino E Empoli M Milano I Imola

La soluzione 'Astemi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Non vanno nelle enoteche". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.