La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ci si va per vedere film sul grande schermo' è 'Cinema'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CINEMA

Curiosità e Significato di Cinema

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cinema più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cinema.

Perché la soluzione è Cinema? Il termine cinema indica sia il luogo dove si guardano film proiettati su grande schermo, sia l'arte e l'industria della produzione cinematografica. È il posto ideale per vivere un'esperienza immersiva e condividere emozioni attraverso le immagini in movimento. Quindi, quando si va al cinema, ci si immerge nel mondo del cinema, un universo fatto di storie, emozioni e sogni.

Come si scrive la soluzione Cinema

La definizione "Ci si va per vedere film sul grande schermo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

I Imola

N Napoli

E Empoli

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E L L A E C N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANCELLE" ANCELLE

