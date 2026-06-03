Vanno e vengono sul terreno solcandolo

Paola Cammarota | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vanno e vengono sul terreno solcandolo' è 'Aratri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ARATRI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Vanno e vengono sul terreno solcandolo
  • Risposta: ARATRI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AAI
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Aratri? Gli aratri sono attrezzi usati per lavorare il terreno, muovendosi avanti e indietro per prepararlo alla semina. Con il loro movimento, creano solchi profondi, facilitando la crescita delle piante. Sono strumenti fondamentali nell'agricoltura tradizionale, aiutando a mantenere il terreno fertile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vanno e vengono sul terreno solcandolo: risposta da 6 lettere

La soluzione associata alla definizione "Vanno e vengono sul terreno solcandolo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Aratri. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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