Vanno e vengono sul terreno solcandolo
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vanno e vengono sul terreno solcandolo' è 'Aratri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Vanno e vengono sul terreno solcandolo
- Risposta: ARATRI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AAI
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Aratri? Gli aratri sono attrezzi usati per lavorare il terreno, muovendosi avanti e indietro per prepararlo alla semina. Con il loro movimento, creano solchi profondi, facilitando la crescita delle piante. Sono strumenti fondamentali nell'agricoltura tradizionale, aiutando a mantenere il terreno fertile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Vanno e vengono sul terreno solcandolo: risposta da 6 lettere
La soluzione associata alla definizione "Vanno e vengono sul terreno solcandolo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Aratri. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.