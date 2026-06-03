Vanno e vengono sul terreno solcandolo

Home / Soluzioni Cruciverba / Vanno e vengono sul terreno solcandolo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vanno e vengono sul terreno solcandolo' è 'Aratri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A R A T R I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Vanno e vengono sul terreno solcandolo

Vanno e vengono sul terreno solcandolo Risposta: ARATRI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A A I

Inizia con: A

A Finisce con: I

Perchè la soluzione è Aratri? Gli aratri sono attrezzi usati per lavorare il terreno, muovendosi avanti e indietro per prepararlo alla semina. Con il loro movimento, creano solchi profondi, facilitando la crescita delle piante. Sono strumenti fondamentali nell'agricoltura tradizionale, aiutando a mantenere il terreno fertile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Aratri' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Vanno e vengono sul terreno solcandolo: risposta da 6 lettere

La soluzione associata alla definizione "Vanno e vengono sul terreno solcandolo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Aratri. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'vanno'

Cruciverba con 'vengono'