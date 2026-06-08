Abbattere una costruzione

Paola Cammarota | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Abbattere una costruzione' è 'Demolire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DEMOLIRE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Abbattere una costruzione
  • Risposta: DEMOLIRE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    DOIE
  • Inizia con: D
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Demolire? Demolire significa abbattere una costruzione, smantellarla completamente. È un’azione che può essere fatta per rinnovare gli spazi o liberare aree inutilizzate. Spesso si utilizza per preparare il terreno a nuovi progetti o per rimuovere strutture obsolete. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Abbattere una costruzione: risposta da 8 lettere

La soluzione associata alla definizione "Abbattere una costruzione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Demolire. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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