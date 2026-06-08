Abbattere una costruzione
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Abbattere una costruzione' è 'Demolire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Abbattere una costruzione
- Risposta: DEMOLIRE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: DOIE
- Inizia con: D
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Demolire? Demolire significa abbattere una costruzione, smantellarla completamente. È un’azione che può essere fatta per rinnovare gli spazi o liberare aree inutilizzate. Spesso si utilizza per preparare il terreno a nuovi progetti o per rimuovere strutture obsolete. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Abbattere una costruzione: risposta da 8 lettere
La soluzione associata alla definizione "Abbattere una costruzione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Demolire. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.