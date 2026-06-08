Abbattere una costruzione

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Abbattere una costruzione' è 'Demolire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

D E M O L I R E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Abbattere una costruzione

Abbattere una costruzione Risposta: DEMOLIRE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: D O I E

Inizia con: D

D Finisce con: E

Perchè la soluzione è Demolire? Demolire significa abbattere una costruzione, smantellarla completamente. È un’azione che può essere fatta per rinnovare gli spazi o liberare aree inutilizzate. Spesso si utilizza per preparare il terreno a nuovi progetti o per rimuovere strutture obsolete. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Abbattere una costruzione: risposta da 8 lettere

La soluzione associata alla definizione "Abbattere una costruzione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Demolire. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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