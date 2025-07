Per abbattere le antiche mura nei cruciverba: la soluzione è Ariete

Home / Soluzioni Cruciverba / Per abbattere le antiche mura

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Per abbattere le antiche mura' è 'Ariete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARIETE

Curiosità e Significato di Ariete

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ariete più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ariete.

Perché la soluzione è Ariete? Ariete è il termine che indica sia il segno zodiacale, associato alla primavera e alla forza, sia il nome di un animale da soma molto forte. Nel contesto del gioco di parole, richiama l’idea di abbattere le antiche mura, simbolo di ostacoli o barriere, grazie alla forza e determinazione tipiche di questo segno e animale. È un modo creativo per rappresentare la potenza nel superare limiti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Abbattere le mura di una cittàPorta delle mura di antiche città fortificateCapoluogo maremmano il cui centro storico è rimasto completamente circondato da antiche muraHa antiche mura ciclopiche vicino a FrosinoneIl vestibolo delle antiche basiliche bizantine

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ariete

La definizione "Per abbattere le antiche mura" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

R Roma

I Imola

E Empoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O S O R S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROSSO" ROSSO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.