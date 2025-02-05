Distruggere uno stabile

SOLUZIONE: DEMOLIRE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Distruggere uno stabile" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Distruggere uno stabile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Demolire? L'atto di abbattere un edificio per ristrutturare o liberare spazio. È un intervento che prevede la rimozione di strutture esistenti. Questa operazione può essere necessaria per motivi di sicurezza o urbanistici. Demolire implica l'uso di macchinari specializzati e processi controllati. Il termine si riferisce alla distruzione di un'unità edilizia per creare un nuovo inizio o migliorare l'ambiente circostante.

La definizione "Distruggere uno stabile" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Distruggere uno stabile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Demolire:

D Domodossola E Empoli M Milano O Otranto L Livorno I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Distruggere uno stabile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

