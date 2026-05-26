Alta costruzione che sovrasta la chiesa

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La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Alta costruzione che sovrasta la chiesa' è 'Torre Campanaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TORRE CAMPANARIA

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Alta costruzione che sovrasta la chiesa nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Torre Campanaria

La soluzione associata alla definizione "Alta costruzione che sovrasta la chiesa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Torre Campanaria'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Alta costruzione che sovrasta la chiesa

Alta costruzione che sovrasta la chiesa Risposta: TORRE CAMPANARIA

Lunghezza: 15 lettere

15 lettere Schema parole: 5-10

5-10 Schema utile: T____ __________

T____ __________ Inizia con: T

T Finisce con: A

Le 15 lettere della soluzione

T Torino O Otranto R Roma R Roma E Empoli C Como A Ancona M Milano P Padova A Ancona N Napoli A Ancona R Roma I Imola A Ancona

La soluzione 'Torre Campanaria' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Alta costruzione che sovrasta la chiesa". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.