Alta costruzione che sovrasta la chiesa
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SOLUZIONE: TORRE CAMPANARIA
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Alta costruzione che sovrasta la chiesa nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Torre Campanaria
La soluzione associata alla definizione "Alta costruzione che sovrasta la chiesa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Torre Campanaria'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Alta costruzione che sovrasta la chiesa
- Risposta: TORRE CAMPANARIA
- Lunghezza: 15 lettere
- Schema parole: 5-10
- Schema utile: T____ __________
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Le 15 lettere della soluzione
La soluzione 'Torre Campanaria' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Alta costruzione che sovrasta la chiesa". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con costruzione: Una pistola mitragliatrice leggera di costruzione inglese
Con sovrasta: Lo sovrasta il piano scenico del teatro
Con chiesa: Rita Chiesa