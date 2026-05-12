Una pistola mitragliatrice leggera di costruzione inglese

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una pistola mitragliatrice leggera di costruzione inglese' è 'Sten'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STEN

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Perché la soluzione è Sten? La STEN è una pistola mitragliatrice leggera di costruzione inglese, progettata durante la Seconda Guerra Mondiale per offrire un'arma semplice ed economica. La sua forma compatta e il design minimalista permettevano un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili. La sua facilità di utilizzo e produzione la rendevano ideale per le truppe alleate. La STEN è diventata un'icona tra le armi leggere impiegate nelle operazioni militari del XX secolo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una pistola mitragliatrice leggera di costruzione inglese". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Una pistola mitragliatrice leggera di costruzione inglese nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Sten

La soluzione associata alla definizione "Una pistola mitragliatrice leggera di costruzione inglese" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una pistola mitragliatrice leggera di costruzione inglese" conferma che la soluzione 'Sten' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Sten

S Savona T Torino E Empoli N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una pistola mitragliatrice leggera di costruzione inglese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sten' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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