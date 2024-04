La Soluzione ♚ Buttar giù abbattere

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Buttar giù abbattere. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DEMOLIRE

Curiosità su Buttar giu abbattere: Della storia, su linkiesta.it. ^ corviale, quel serpentone di cemento da buttare giù o da riqualificare - corriere roma, su roma.corriere.it. url consultato... Con il termine catabolismo (dal greco antico ataße, katabállein, "demolire") si intende l'insieme dei processi metabolici che hanno come prodotti sostanze strutturalmente più semplici e povere di energia, mentre quella in eccesso viene liberata sotto forma di energia chimica (ATP) ed energia termica. Il suo opposto è l'anabolismo.

Altre Definizioni con demolire; buttar; abbattere;