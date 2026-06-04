Lo Zoff famoso portiere
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo Zoff famoso portiere' è 'Dino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo Zoff famoso portiere
- Risposta: DINO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: DNO
- Inizia con: D
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Dino? Dino è il portiere che tutti riconoscono per le sue parate incredibili e il carattere deciso. La sua presenza in campo trasmette sicurezza alla squadra, e il suo nome è spesso associato a momenti memorabili nel calcio italiano. Un vero simbolo tra i pali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo Zoff famoso portiere: risposta da 4 lettere
La definizione "Lo Zoff famoso portiere" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Dino. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.