Georges famoso compositore: musicò la Carmen

Angelo Caputo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Georges famoso compositore: musicò la Carmen' è 'Bizet'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

BIZET

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Georges famoso compositore: musicò la Carmen
  • Risposta: BIZET
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    BZT
  • Inizia con: B
  • Finisce con: T

Perchè la soluzione è Bizet? Georges Bizet è conosciuto soprattutto per aver scritto la celebre musica di Carmen. La sua composizione ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, rendendolo uno dei più amati e riconoscibili nel panorama musicale. La sua arte continua a vivere nelle note di questa opera immortale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Georges famoso compositore: musicò la Carmen: risposta da 5 lettere

La definizione "Georges famoso compositore: musicò la Carmen" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Bizet. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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