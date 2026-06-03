Georges famoso compositore: musicò la Carmen
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Georges famoso compositore: musicò la Carmen' è 'Bizet'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Georges famoso compositore: musicò la Carmen
- Risposta: BIZET
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: BZT
- Inizia con: B
- Finisce con: T
Perchè la soluzione è Bizet? Georges Bizet è conosciuto soprattutto per aver scritto la celebre musica di Carmen. La sua composizione ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, rendendolo uno dei più amati e riconoscibili nel panorama musicale. La sua arte continua a vivere nelle note di questa opera immortale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Georges famoso compositore: musicò la Carmen: risposta da 5 lettere
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