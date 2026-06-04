Si accende nelle auto aprendo le portiere
La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Si accende nelle auto aprendo le portiere' è 'Luce Di Cortesia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si accende nelle auto aprendo le portiere
- Risposta: LUCEDICORTESIA
- Lunghezza: 14 lettere
- Schema parole: 4-2-8
- Vocali: 7
- Consonanti: 7
- Parole: 3
- Difficoltà: impegnativa
- Schema utile: LEDICEA
- Inizia con: L
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Luce Di Cortesia? Quando si aprono le portiere dell’auto, si accende una luce di cortesia che illumina l’interno. È comoda per trovare gli oggetti e per entrare o uscire senza inciampare, rendendo il momento più semplice e sicuro, soprattutto di notte o in ambienti poco illuminati. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si accende nelle auto aprendo le portiere: risposta da 14 lettere
La definizione "Si accende nelle auto aprendo le portiere" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Luce Di Cortesia. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.