Si accende nelle auto aprendo le portiere

Home / Soluzioni Cruciverba / Si accende nelle auto aprendo le portiere

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Si accende nelle auto aprendo le portiere' è 'Luce Di Cortesia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

L U C E D I C O R T E S I A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si accende nelle auto aprendo le portiere

Si accende nelle auto aprendo le portiere Risposta: LUCEDICORTESIA

Lunghezza: 14 lettere

14 lettere Schema parole: 4-2-8

4-2-8 Vocali: 7

7 Consonanti: 7

7 Parole: 3

3 Difficoltà: impegnativa

impegnativa Schema utile: L E D I C E A

Inizia con: L

L Finisce con: A

Perchè la soluzione è Luce Di Cortesia? Quando si aprono le portiere dell’auto, si accende una luce di cortesia che illumina l’interno. È comoda per trovare gli oggetti e per entrare o uscire senza inciampare, rendendo il momento più semplice e sicuro, soprattutto di notte o in ambienti poco illuminati. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Luce Di Cortesia' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Si accende nelle auto aprendo le portiere: risposta da 14 lettere

La definizione "Si accende nelle auto aprendo le portiere" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Luce Di Cortesia. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'accende'

Cruciverba con 'aprendo'